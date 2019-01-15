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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1256125712581259

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 205
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
42
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:21

  galadriel написав:
  vhata написав:...
К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?


Все эти товары станут качественнее и дороже.


Они и есть, только не в Украине - у нас народ бедный.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:52

  vhata написав:
  galadriel написав:Все эти товары станут качественнее и дороже.
это понятно, интересно как критично поднимется цена. Это может быть такой треш.


Я Вам могу сказать по своей теме - лезвия для специальных ножей из Золлингена стоят раз в 5 дороже китайских, но одно немецкое лезвие "ходит" дольше, чем упаковка китайских (10 шт). Китайское шлифоборудование, которое продается в любимом Вами Ёпе, в профессиональном режиме "ходит" год-два, немецкие машины, приобретенные еще в начале 00-х - работают без проблем. Но в 3 раза дороже, менялось масло в редукторе и сальники. В китайских "сдыхает " редуктор, а в какой момент масло потечет или стартер сдохнет? В любой.
По еще одним ножам немцы пытались разместить заказы на наших или китайских заводах - никто не смог делать такую заточку. Приходится пользоваться немецкими и швейцарскими (под 30 евро за нож, который острее скальпеля).
Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?
rjkz
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  #<1 ... 1256125712581259
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