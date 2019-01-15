Додано: Вів 15 січ, 2019 22:52

vhata написав: galadriel написав: Все эти товары станут качественнее и дороже. Все эти товары станут качественнее и дороже. это понятно, интересно как критично поднимется цена. Это может быть такой треш. это понятно, интересно как критично поднимется цена. Это может быть такой треш.

Я Вам могу сказать по своей теме - лезвия для специальных ножей из Золлингена стоят раз в 5 дороже китайских, но одно немецкое лезвие "ходит" дольше, чем упаковка китайских (10 шт). Китайское шлифоборудование, которое продается в любимом Вами Ёпе, в профессиональном режиме "ходит" год-два, немецкие машины, приобретенные еще в начале 00-х - работают без проблем. Но в 3 раза дороже, менялось масло в редукторе и сальники. В китайских "сдыхает " редуктор, а в какой момент масло потечет или стартер сдохнет? В любой.По еще одним ножам немцы пытались разместить заказы на наших или китайских заводах - никто не смог делать такую заточку. Приходится пользоваться немецкими и швейцарскими (под 30 евро за нож, который острее скальпеля).Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?