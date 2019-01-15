galadriel написав:
Все эти товары станут качественнее и дороже.
Они и есть, только не в Украине - у нас народ бедный.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:21
Они и есть, только не в Украине - у нас народ бедный.
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:52
Я Вам могу сказать по своей теме - лезвия для специальных ножей из Золлингена стоят раз в 5 дороже китайских, но одно немецкое лезвие "ходит" дольше, чем упаковка китайских (10 шт). Китайское шлифоборудование, которое продается в любимом Вами Ёпе, в профессиональном режиме "ходит" год-два, немецкие машины, приобретенные еще в начале 00-х - работают без проблем. Но в 3 раза дороже, менялось масло в редукторе и сальники. В китайских "сдыхает " редуктор, а в какой момент масло потечет или стартер сдохнет? В любой.
По еще одним ножам немцы пытались разместить заказы на наших или китайских заводах - никто не смог делать такую заточку. Приходится пользоваться немецкими и швейцарскими (под 30 евро за нож, который острее скальпеля).
Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:21
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