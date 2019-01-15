Додано: Сер 16 січ, 2019 18:05

Vadim V написав: rjkz написав: Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо , все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему? Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?

Из-за жадобности наших поставщиков , купить подешевле продать подороже. Из-за жадобности наших поставщиков , купить подешевле продать подороже.

Не совсем так.Например такая ситуация - проходит выставка, например в Гуанчжоу, и какая-то фабрика представляет свою продукцию, она стоит, скажем 10 баксов. Приезжает американец и говорит - моя компания готова покупать на 100500 млн баксов в год. Ему предлагают 8 баксов за эту продукцию. Приходит наш и говорит, что это у вас за д.мо? Ну ладно, я могу купить партию на 100500 тыс баксов, но за 3 бакса. Ему говорят "Ок, будет тебе д.мо за 3 бакса в Украину" И стоит фабрика, которая делает на одной линии продукцию для США за 8 баксов и на другой линии за 3 бакса для Украины. А дальше уже включается жадность. В то время, как американец продает в США по 12-15 баксов, а на сейлах по 8, то в Украине по 30.Эта схема существует и в Украине. Я точно знаю, что одна из нелюбимых мной сетей, поставщикам говорит - нам все-равно, что там внутри, но нам нужна такая-то цена. В результате, один магазин продает одно, а через дорогу в магазине другой сети продукция того-же бренда, но уже с другим качеством.