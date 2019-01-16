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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1256125712581259

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 206
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:21

  galadriel написав:
  vhata написав:...
К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?


Все эти товары станут качественнее и дороже.


Они и есть, только не в Украине - у нас народ бедный.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:52

  vhata написав:
  galadriel написав:Все эти товары станут качественнее и дороже.
это понятно, интересно как критично поднимется цена. Это может быть такой треш.


Я Вам могу сказать по своей теме - лезвия для специальных ножей из Золлингена стоят раз в 5 дороже китайских, но одно немецкое лезвие "ходит" дольше, чем упаковка китайских (10 шт). Китайское шлифоборудование, которое продается в любимом Вами Ёпе, в профессиональном режиме "ходит" год-два, немецкие машины, приобретенные еще в начале 00-х - работают без проблем. Но в 3 раза дороже, менялось масло в редукторе и сальники. В китайских "сдыхает " редуктор, а в какой момент масло потечет или стартер сдохнет? В любой.
По еще одним ножам немцы пытались разместить заказы на наших или китайских заводах - никто не смог делать такую заточку. Приходится пользоваться немецкими и швейцарскими (под 30 евро за нож, который острее скальпеля).
Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:21

  rjkz написав:Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?

Из-за жадобности наших поставщиков , купить подешевле продать подороже.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:05

  Vadim V написав:
  rjkz написав:Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?

Из-за жадобности наших поставщиков , купить подешевле продать подороже.


Не совсем так.
Например такая ситуация - проходит выставка, например в Гуанчжоу, и какая-то фабрика представляет свою продукцию, она стоит, скажем 10 баксов. Приезжает американец и говорит - моя компания готова покупать на 100500 млн баксов в год. Ему предлагают 8 баксов за эту продукцию. Приходит наш и говорит, что это у вас за д.мо? Ну ладно, я могу купить партию на 100500 тыс баксов, но за 3 бакса. Ему говорят "Ок, будет тебе д.мо за 3 бакса в Украину" И стоит фабрика, которая делает на одной линии продукцию для США за 8 баксов и на другой линии за 3 бакса для Украины. А дальше уже включается жадность. В то время, как американец продает в США по 12-15 баксов, а на сейлах по 8, то в Украине по 30.

Эта схема существует и в Украине. Я точно знаю, что одна из нелюбимых мной сетей, поставщикам говорит - нам все-равно, что там внутри, но нам нужна такая-то цена. В результате, один магазин продает одно, а через дорогу в магазине другой сети продукция того-же бренда, но уже с другим качеством.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:21

  rjkz написав:
  Vadim V написав:
  rjkz написав:Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?

Из-за жадобности наших поставщиков , купить подешевле продать подороже.


Не совсем так.
Например такая ситуация - проходит выставка, например в Гуанчжоу, и какая-то фабрика представляет свою продукцию, она стоит, скажем 10 баксов. Приезжает американец и говорит - моя компания готова покупать на 100500 млн баксов в год. Ему предлагают 8 баксов за эту продукцию. Приходит наш и говорит, что это у вас за д.мо? Ну ладно, я могу купить партию на 100500 тыс баксов, но за 3 бакса. Ему говорят "Ок, будет тебе д.мо за 3 бакса в Украину" И стоит фабрика, которая делает на одной линии продукцию для США за 8 баксов и на другой линии за 3 бакса для Украины. А дальше уже включается жадность. В то время, как американец продает в США по 12-15 баксов, а на сейлах по 8, то в Украине по 30.

Эта схема существует и в Украине. Я точно знаю, что одна из нелюбимых мной сетей, поставщикам говорит - нам все-равно, что там внутри, но нам нужна такая-то цена. В результате, один магазин продает одно, а через дорогу в магазине другой сети продукция того-же бренда, но уже с другим качеством.

Не ну на, я же то же самое сказал только в двух словах :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... muschestva
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:51

  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva

Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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