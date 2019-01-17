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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:21
galadriel написав: vhata написав:
...
К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир
изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты
и пр?
Все эти товары станут качественнее и дороже.
Они и есть, только не в Украине - у нас народ бедный.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:52
vhata написав: galadriel написав:
Все эти товары станут качественнее и дороже.
это понятно, интересно как критично поднимется цена. Это может быть такой треш.
Я Вам могу сказать по своей теме - лезвия для специальных ножей из Золлингена стоят раз в 5 дороже китайских, но одно немецкое лезвие "ходит" дольше, чем упаковка китайских (10 шт). Китайское шлифоборудование, которое продается в любимом Вами Ёпе, в профессиональном режиме "ходит" год-два, немецкие машины, приобретенные еще в начале 00-х - работают без проблем. Но в 3 раза дороже, менялось масло в редукторе и сальники. В китайских "сдыхает " редуктор, а в какой момент масло потечет или стартер сдохнет? В любой.
По еще одним ножам немцы пытались разместить заказы на наших или китайских заводах - никто не смог делать такую заточку. Приходится пользоваться немецкими и швейцарскими (под 30 евро за нож, который острее скальпеля).
Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?
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rjkz
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:21
rjkz написав:
Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо
, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?
Из-за жадобности наших поставщиков , купить подешевле продать подороже.
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Vadim V
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:05
Vadim V написав: rjkz написав:
Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо
, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?
Из-за жадобности наших поставщиков , купить подешевле продать подороже.
Не совсем так.
Например такая ситуация - проходит выставка, например в Гуанчжоу, и какая-то фабрика представляет свою продукцию, она стоит, скажем 10 баксов. Приезжает американец и говорит - моя компания готова покупать на 100500 млн баксов в год. Ему предлагают 8 баксов за эту продукцию. Приходит наш и говорит, что это у вас за д.мо? Ну ладно, я могу купить партию на 100500 тыс баксов, но за 3 бакса. Ему говорят "Ок, будет тебе д.мо за 3 бакса в Украину" И стоит фабрика, которая делает на одной линии продукцию для США за 8 баксов и на другой линии за 3 бакса для Украины. А дальше уже включается жадность. В то время, как американец продает в США по 12-15 баксов, а на сейлах по 8, то в Украине по 30.
Эта схема существует и в Украине. Я точно знаю, что одна из нелюбимых мной сетей, поставщикам говорит - нам все-равно, что там внутри, но нам нужна такая-то цена. В результате, один магазин продает одно, а через дорогу в магазине другой сети продукция того-же бренда, но уже с другим качеством.
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rjkz
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:21
rjkz написав: Vadim V написав: rjkz написав:
Всякий ширпотреб - это Китай, причем, почему-то, одна и та-же продукция делается для Украины качество -д.мо
, все то-же самое для США - отличное. При этом в США цена намного меньше, чем в Украине. Почему?
Из-за жадобности наших поставщиков , купить подешевле продать подороже.
Не совсем так.
Например такая ситуация - проходит выставка, например в Гуанчжоу, и какая-то фабрика представляет свою продукцию, она стоит, скажем 10 баксов. Приезжает американец и говорит - моя компания готова покупать на 100500 млн баксов в год. Ему предлагают 8 баксов за эту продукцию. Приходит наш и говорит, что это у вас за д.мо? Ну ладно, я могу купить партию на 100500 тыс баксов, но за 3 бакса. Ему говорят "Ок, будет тебе д.мо за 3 бакса в Украину" И стоит фабрика, которая делает на одной линии продукцию для США за 8 баксов и на другой линии за 3 бакса для Украины. А дальше уже включается жадность. В то время, как американец продает в США по 12-15 баксов, а на сейлах по 8, то в Украине по 30.
Эта схема существует и в Украине. Я точно знаю, что одна из нелюбимых мной сетей, поставщикам говорит - нам все-равно, что там внутри, но нам нужна такая-то цена. В результате, один магазин продает одно, а через дорогу в магазине другой сети продукция того-же бренда, но уже с другим качеством.
Не ну на, я же то же самое сказал только в двух словах
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Додано: Чет 17 січ, 2019 09:26
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rjkz
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Додано: Чет 17 січ, 2019 09:51
rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva
Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:24
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rjkz
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:23
rjkz написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/442309/tseny-na-arendu-nedvizhimosti-v-londone-dostigli-rekorda
самое смешное шо цены на недвигу в торонто уже практически сравнялись с ценами лондона
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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