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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:12
Frant написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva
Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
Уважаемый Франт. Почему вы считаете, что увеличение оценки с 800 до 1400 гривен при продаже, приведет к снижению рентабельности арены?
Предложите, пожалуйста, альтернативы безрисковому пассивному доходу в 9-10% годовых в долларах от аренды.
Я согласен, что все хорошее рано или поздно заканчивается, но сегодня, после того, как закончились депозиты, котлованы, валютные качели, аренда последняя из оставшихся тем получать нетрудовые доходы.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:52
Vlad442 написав: Frant написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva
Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
Уважаемый Франт. Почему вы считаете, что увеличение оценки с 800 до 1400 гривен при продаже, приведет к снижению рентабельности арены?
Предложите, пожалуйста, альтернативы безрисковому пассивному доходу в 9-10% годовых в долларах от аренды.
Я согласен, что все хорошее рано или поздно заканчивается, но сегодня, после того, как закончились депозиты, котлованы, валютные качели, аренда последняя из оставшихся тем получать нетрудовые доходы.
Что Вы имеете ввиду
котлованы, валютные качели
Качели не сильно волатильные, но есть - недавно бакс к 29+ сходил, кроме того, пару евро-бакс - никто не отменил, она сейчас тоже вяленько, но все-таки, котлованы - закончились? Почему? Я что-то пропустил?
Кстати, знакомые ищут вариант под аренду сданного новостроя, ПБ. 25-30 куе - реально?
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rjkz
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2
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:28
Vlad442 написав: Frant написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva
Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
Уважаемый Франт. Почему вы считаете, что увеличение оценки с 800 до 1400 гривен при продаже, приведет к снижению рентабельности арены?
Предложите, пожалуйста, альтернативы безрисковому пассивному доходу в 9-10% годовых в долларах от аренды.
Я согласен, что все хорошее рано или поздно заканчивается, но сегодня, после того, как закончились депозиты, котлованы, валютные качели, аренда последняя из оставшихся тем получать нетрудовые доходы.
Нетрудовые , тоесть на шару?
А ты сначала закали яйца и найди смелость вложить деньхи в воздух=котлован , поживи "спокойно пару лет" в ожидании завершения строительства и получения права собственности , потом прочувствуй ремонт
и купи мебель.
Закончил всё благополучно? , слава Богу и себе , потом нашёл арендаторов ... , и , и
о хуел от их отношения
к тому что ты так лелеял и создавал .
Давай ,входи , это очень лёгкий и не нервный зароботок.
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Vadim V
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:18
Vadim V написав:
Нетрудовые , тоесть на шару?
А ты сначала закали яйца и найди смелость вложить деньхи в воздух=котлован , поживи "спокойно пару лет" в ожидании завершения строительства и получения права собственности , потом прочувствуй ремонт и купи мебель.
Закончил всё благополучно? , слава Богу и себе , потом нашёл арендаторов ... , и , и
о хуел от их отношения к тому что ты так лелеял и создавал .
Давай ,входи , это очень лёгкий и не нервный зароботок.
Вот именно. Легкий и не нервный заработок. Спокойный пассивный доход. Нужно, просто, спокойней к этому относиться.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 19 січ, 2019 00:02
Vadim V написав: Vlad442 написав: Frant написав:
[quote="4555049:rjkz"]https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva
Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
Уважаемый Франт. Почему вы считаете, что увеличение оценки с 800 до 1400 гривен при продаже, приведет к снижению рентабельности арены?
Предложите, пожалуйста, альтернативы безрисковому пассивному доходу в 9-10% годовых в долларах от аренды.
Я согласен, что все хорошее рано или поздно заканчивается, но сегодня, после того, как закончились депозиты, котлованы, валютные качели, аренда последняя из оставшихся тем получать нетрудовые доходы.
Нетрудовые , тоесть на шару?
А ты сначала закали яйца и найди смелость вложить деньхи в воздух=котлован , поживи "спокойно пару лет" в ожидании завершения строительства и получения права собственности , потом прочувствуй ремонт
и купи мебель.
Закончил всё благополучно? , слава Богу и себе , потом нашёл арендаторов ... , и , и
о хуел от их отношения
к тому что ты так лелеял и создавал .
Давай ,входи , это очень лёгкий и не нервный зароботок.[/quote]Точняк!
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