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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:12
Frant написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva
Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
Уважаемый Франт. Почему вы считаете, что увеличение оценки с 800 до 1400 гривен при продаже, приведет к снижению рентабельности арены?
Предложите, пожалуйста, альтернативы безрисковому пассивному доходу в 9-10% годовых в долларах от аренды.
Я согласен, что все хорошее рано или поздно заканчивается, но сегодня, после того, как закончились депозиты, котлованы, валютные качели, аренда последняя из оставшихся тем получать нетрудовые доходы.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:52
Vlad442 написав: Frant написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva
Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
Уважаемый Франт. Почему вы считаете, что увеличение оценки с 800 до 1400 гривен при продаже, приведет к снижению рентабельности арены?
Предложите, пожалуйста, альтернативы безрисковому пассивному доходу в 9-10% годовых в долларах от аренды.
Я согласен, что все хорошее рано или поздно заканчивается, но сегодня, после того, как закончились депозиты, котлованы, валютные качели, аренда последняя из оставшихся тем получать нетрудовые доходы.
Что Вы имеете ввиду
котлованы, валютные качели
Качели не сильно волатильные, но есть - недавно бакс к 29+ сходил, кроме того, пару евро-бакс - никто не отменил, она сейчас тоже вяленько, но все-таки, котлованы - закончились? Почему? Я что-то пропустил?
Кстати, знакомые ищут вариант под аренду сданного новостроя, ПБ. 25-30 куе - реально?
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rjkz
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2
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:28
Vlad442 написав: Frant написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva
Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
Уважаемый Франт. Почему вы считаете, что увеличение оценки с 800 до 1400 гривен при продаже, приведет к снижению рентабельности арены?
Предложите, пожалуйста, альтернативы безрисковому пассивному доходу в 9-10% годовых в долларах от аренды.
Я согласен, что все хорошее рано или поздно заканчивается, но сегодня, после того, как закончились депозиты, котлованы, валютные качели, аренда последняя из оставшихся тем получать нетрудовые доходы.
Нетрудовые , тоесть на шару?
А ты сначала закали яйца и найди смелость вложить деньхи в воздух=котлован , поживи "спокойно пару лет" в ожидании завершения строительства и получения права собственности , потом прочувствуй ремонт
и купи мебель.
Закончил всё благополучно? , слава Богу и себе , потом нашёл арендаторов ... , и , и
о хуел от их отношения
к тому что ты так лелеял и создавал .
Давай ,входи , это очень лёгкий и не нервный зароботок.
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Vadim V
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:18
Vadim V написав:
Нетрудовые , тоесть на шару?
А ты сначала закали яйца и найди смелость вложить деньхи в воздух=котлован , поживи "спокойно пару лет" в ожидании завершения строительства и получения права собственности , потом прочувствуй ремонт и купи мебель.
Закончил всё благополучно? , слава Богу и себе , потом нашёл арендаторов ... , и , и
о хуел от их отношения к тому что ты так лелеял и создавал .
Давай ,входи , это очень лёгкий и не нервный зароботок.
Вот именно. Легкий и не нервный заработок. Спокойный пассивный доход. Нужно, просто, спокойней к этому относиться.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 19 січ, 2019 00:02
Vadim V написав: Vlad442 написав: Frant написав:
[quote="4555049:rjkz"]https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/shema-na-8-mlrd-pochemu-stremitelno-dorojaet-otsenka-imuschestva
Чим далі, тим маловигіднішою стає купівля нерухомості і здача її в оренду.
Уважаемый Франт. Почему вы считаете, что увеличение оценки с 800 до 1400 гривен при продаже, приведет к снижению рентабельности арены?
Предложите, пожалуйста, альтернативы безрисковому пассивному доходу в 9-10% годовых в долларах от аренды.
Я согласен, что все хорошее рано или поздно заканчивается, но сегодня, после того, как закончились депозиты, котлованы, валютные качели, аренда последняя из оставшихся тем получать нетрудовые доходы.
Нетрудовые , тоесть на шару?
А ты сначала закали яйца и найди смелость вложить деньхи в воздух=котлован , поживи "спокойно пару лет" в ожидании завершения строительства и получения права собственности , потом прочувствуй ремонт
и купи мебель.
Закончил всё благополучно? , слава Богу и себе , потом нашёл арендаторов ... , и , и
о хуел от их отношения
к тому что ты так лелеял и создавал .
Давай ,входи , это очень лёгкий и не нервный зароботок.[/quote]Точняк!
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Alex_V_K_79
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Додано: Суб 19 січ, 2019 08:54
kingkongovets написав: rjkz написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/442309/tseny-na-arendu-nedvizhimosti-v-londone-dostigli-rekorda
самое смешное шо цены на недвигу в торонто уже практически сравнялись с ценами лондона
Розкажи нам, герой на триколісному велосипеді, в яких столицях є такі ж самі ціни,як в Києві зараз?
В столицях яких країн можна купити бюджетну квартиру в цегляному будинку на середньому поверсі, за 10 хв пішого ходу від метро, в жилому стані за 30 000 Дол?
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 січ, 2019 09:58, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Суб 19 січ, 2019 09:56
Вісті з основного форуму по нерухомості:
change_pm написав:
И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
vhata написав: necovi4 написав:
Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)
Вы лично сами таким иностранцам сдаете? Если да, то кому и где?
Помилка орендодавця була в тому, що він:
1) здавав квартиру неофіційно іноземцям. Якби був офіційний договір, то можна було би запросити дільничого і виперти кадрів на раз-два.
2) не випер проблемних квартирантів через 1-2 місяці після вселення. Тому що неадекватів видно зразу. Якщо ж вони й трапили в квартиру, слід розбиратись з ними швидко, без затягувань. Інакше буде "ой-ой-ой"))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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