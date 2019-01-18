Додано: Суб 19 січ, 2019 12:14

Frant написав: Вісті з основного форуму по нерухомості:

change_pm написав: vhata написав: ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все. ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.



И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.

Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)



Вы лично сами таким иностранцам сдаете? Если да, то кому и где? Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)Вы лично сами таким иностранцам сдаете? Если да, то кому и где?



Помилка орендодавця була в тому, що він:

1) здавав квартиру неофіційно іноземцям. Якби був офіційний договір, то можна було би запросити дільничого і виперти кадрів на раз-два.

2) не випер проблемних квартирантів через 1-2 місяці після вселення. Тому що неадекватів видно зразу. Якщо ж вони й трапили в квартиру, слід розбиратись з ними швидко, без затягувань. Інакше буде "ой-ой-ой")))) Вісті з основного форуму по нерухомості:Помилка орендодавця була в тому, що він:1) здавав квартиру неофіційно іноземцям. Якби був офіційний договір, то можна було би запросити дільничого і виперти кадрів на раз-два.2) не випер проблемних квартирантів через 1-2 місяці після вселення. Тому що неадекватів видно зразу. Якщо ж вони й трапили в квартиру, слід розбиратись з ними швидко, без затягувань. Інакше буде "ой-ой-ой"))))

1. Судя по всему квартира получила серьезный ущерб уже в первый месяц. Или Вы думаете, что все было "чинно-благородно" (к/ф "Не может быть") весь срок и накануне выселения была вечеринка с разделкой барана на ковре и шашлыками в "зале"(ТМ _yura)?2. На принудительное выселение пришло-бы еще больше бородатых "джигитов с кинджалами. да-а?"3. Первая сдача. В задачнике не сказано - 1)какой опыт у арендодателя.2) Возможно, на момент сдачи все деньги были вложены в покупку+ремонт+мебель и даже если арендодатель видела во что превратилась ее хата, то вынуждена была это терпеть ради получения какой-то деньги на приведение этого в порядок - хата УЖЕ убита, на восстановление нужны деньги. +надеялась на страховую сумму. Не получилось. Не уверен, что в подобной ситуации у многих из нас получилось-бы. Арабы - люди специфические. Не то чтобы не было варианта - поселили двух украинских студенток, все то-же самое, только на выселение приперлись те-же арабы с кинжалами/десяток откинувшихся зэков/.../пара обдолбаных наркоманов со стволами. У меня знакомый тоже нарвался на подобную ситуацию, но с одним чеченцем, деньги за ущерб не содрал, но депозит оставил и получил моральное удовлетворение, сломав тому несколько ребер (знакомый - метра 2 роста и килограмм 120 веса, это вообще надо быть безумцем нарываться с таким). Это риски, с которыми связана наша деятельность, к этому надо быть готовым и делать вандалоустойчивый и легковосстанавливаемый ремонт (это я теперь-то поумнел - "никаких обоек" ( vhata), и это при том, что за 11 лет я только раз ПОДКРАШИВАЛ обои, не перекрашивал и не переклеивал), тщательно выбирать арендаторов, выселять всеми возможными и невозможными путями неадекватов и искать разумный баланс интересов с адекватными (коих, по моим наблюдениям менее 10%).