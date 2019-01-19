shapo написав:rjkz написав:Насилие - это физическое воздействие. Я - не сторонник грубой силы. Я сторонник договариваться, но это не всегда работает, тогда следующий шаг - принуждение. Принуждение может быть или под угрозой физического воздействия или под давлением обстоятельств. Задача лендлорда - создать подобные обстоятельства или выработать для себя алгоритм "работы", минимизирующий вероятность конфликтных ситуаций.
Можно для примера создание пары таких обстоятельств из опыта общения с арендаторами
- Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду