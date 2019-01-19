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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1259126012611262

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 206
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:09

  shapo написав:
  rjkz написав:Насилие - это физическое воздействие. Я - не сторонник грубой силы. Я сторонник договариваться, но это не всегда работает, тогда следующий шаг - принуждение. Принуждение может быть или под угрозой физического воздействия или под давлением обстоятельств. Задача лендлорда - создать подобные обстоятельства или выработать для себя алгоритм "работы", минимизирующий вероятность конфликтных ситуаций.


Можно для примера создание пары таких обстоятельств из опыта общения с арендаторами

- Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:12

  dir написав:
  shapo написав:
  rjkz написав:Насилие - это физическое воздействие. Я - не сторонник грубой силы. Я сторонник договариваться, но это не всегда работает, тогда следующий шаг - принуждение. Принуждение может быть или под угрозой физического воздействия или под давлением обстоятельств. Задача лендлорда - создать подобные обстоятельства или выработать для себя алгоритм "работы", минимизирующий вероятность конфликтных ситуаций.


Можно для примера создание пары таких обстоятельств из опыта общения с арендаторами

- Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду


Некоторые из сих мер даже мне в голову не пришли.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:23

Ідея щодо демонтажу і вивозу унітазу - супер!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:26

-200 000 населення України за рік

https://m.censor.net.ua/news/3107305/na ... ch_gosstat
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:15

  Frant написав:-200 000 населення України за рік

https://m.censor.net.ua/news/3107305/na ... ch_gosstat


Это - естественная убыль, сваливших никто не считает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 07:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 08:59

  shtora написав:подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.

Отопление берите из расчёта кол-ва проживших дней, используйте квитанцию прошлого месяца
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:00

dir норм, варианты рабочие. :D
hume
 
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