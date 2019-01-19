|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:09
shapo написав: rjkz написав:
Насилие - это физическое воздействие. Я - не сторонник грубой силы. Я сторонник договариваться, но это не всегда работает, тогда следующий шаг - принуждение. Принуждение может быть или под угрозой физического воздействия или под давлением обстоятельств. Задача лендлорда - создать подобные обстоятельства или выработать для себя алгоритм "работы", минимизирующий вероятность конфликтных ситуаций.
Можно для примера создание пары таких обстоятельств из опыта общения с арендаторами
- Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду
-
dir
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:12
dir написав: shapo написав: rjkz написав:
Насилие - это физическое воздействие. Я - не сторонник грубой силы. Я сторонник договариваться, но это не всегда работает, тогда следующий шаг - принуждение. Принуждение может быть или под угрозой физического воздействия или под давлением обстоятельств. Задача лендлорда - создать подобные обстоятельства или выработать для себя алгоритм "работы", минимизирующий вероятность конфликтных ситуаций.
Можно для примера создание пары таких обстоятельств из опыта общения с арендаторами
- Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду
Некоторые из сих мер даже мне в голову не пришли.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8321
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3387 раз.
- Подякували: 1708 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:23
Ідея щодо демонтажу і вивозу унітазу - супер!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18980
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1098 раз.
- Подякували: 2019 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:26
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18980
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1098 раз.
- Подякували: 2019 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 23:15
Это - естественная убыль, сваливших никто не считает.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8321
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3387 раз.
- Подякували: 1708 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 20 січ, 2019 07:08
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
я чайник,но расту до самовара
-
shtora
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 03.03.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 січ, 2019 08:59
shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Отопление берите из расчёта кол-ва проживших дней, используйте квитанцию прошлого месяца
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5129
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 436 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:00
dir
норм, варианты рабочие.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5129
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 436 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33545
|3727709
|
|
|0
|4756
|
|
|446
|173634
|
|