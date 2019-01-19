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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1260126112621263

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 206
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:38

  dir написав:
  shapo написав:
  rjkz написав:Насилие - это физическое воздействие. Я - не сторонник грубой силы. Я сторонник договариваться, но это не всегда работает, тогда следующий шаг - принуждение. Принуждение может быть или под угрозой физического воздействия или под давлением обстоятельств. Задача лендлорда - создать подобные обстоятельства или выработать для себя алгоритм "работы", минимизирующий вероятность конфликтных ситуаций.


Можно для примера создание пары таких обстоятельств из опыта общения с арендаторами

- Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду

Неужели у кого-то доходило до этого на практике? У меня нет. Обычно у арендодателя залог на руках, который при силовом выселении теряется, а арендатор понимает, что удержаться в чужой квартире шансов у него мало, если, конечно, он снимает не у одинокой бабульки из другого города.
Варианта с заменой замка во время отсутствия арендатора вполне достаточно. Это, конечно, все незаконно при наличии договора, но в нашей стране правда на стороне того, кто физически контролирует квартиру, а не того, кто будучи 100% прав, бегает по судам.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:54

  Vlad442 написав:
  dir написав:
  shapo написав:
Можно для примера создание пары таких обстоятельств из опыта общения с арендаторами

- Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду

Неужели у кого-то доходило до этого на практике? У меня нет. Обычно у арендодателя залог на руках, который при силовом выселении теряется, а арендатор понимает, что удержаться в чужой квартире шансов у него мало, если, конечно, он снимает не у одинокой бабульки из другого города.
Варианта с заменой замка во время отсутствия арендатора вполне достаточно. Это, конечно, все незаконно при наличии договора, но в нашей стране правда на стороне того, кто физически контролирует квартиру, а не того, кто будучи 100% прав, бегает по судам.


У меня не доходило, обходилось поднятием цены, "приезжают родственники" и "буду продавать", но у риелтора, с которым я сотрудничаю - было.
rjkz
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  #<1 ... 1260126112621263
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