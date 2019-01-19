kingkongovets написав:

шо так сложно поставить дополнительный замок, ключи от которого будут тока у вас?

так много текста о принудительном выселении - поражаюсь простособаки, любовницы, дрели, унитазы...если договор неофициальный - вы вообще против арендаторов можете применять силу и оружие без проблем и последствий,если официальный - 102 и досвидос