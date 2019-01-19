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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1261126212631264>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 206
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:54

  Vlad442 написав:
  dir написав:
  shapo написав:
Можно для примера создание пары таких обстоятельств из опыта общения с арендаторами

- Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду

Неужели у кого-то доходило до этого на практике? У меня нет. Обычно у арендодателя залог на руках, который при силовом выселении теряется, а арендатор понимает, что удержаться в чужой квартире шансов у него мало, если, конечно, он снимает не у одинокой бабульки из другого города.
Варианта с заменой замка во время отсутствия арендатора вполне достаточно. Это, конечно, все незаконно при наличии договора, но в нашей стране правда на стороне того, кто физически контролирует квартиру, а не того, кто будучи 100% прав, бегает по судам.


У меня не доходило, обходилось поднятием цены, "приезжают родственники" и "буду продавать", но у риелтора, с которым я сотрудничаю - было.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:54

  shtora написав:подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.

З 1-го січня поточного року вартість опалення зросла на 22%. Платіжки з новим тарифом надійдуть у лютому. Для розрахунку з орендарем при "розлученні" суму за опалення за грудень 2018 року ділите на 30, визначивши вартість опалення за одну добу, яку помножуєте на кількість днів оренди у січні ц.р. і до отриманої суми додаєте 22%, які, сподіваюся, вираховувати вмієте.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:38

  Vlad442 написав:Неужели у кого-то доходило до этого на практике? У меня нет. Обычно у арендодателя залог на руках, который при силовом выселении теряется, а арендатор понимает, что удержаться в чужой квартире шансов у него мало, если, конечно, он снимает не у одинокой бабульки из другого города.
Варианта с заменой замка во время отсутствия арендатора вполне достаточно. Это, конечно, все незаконно при наличии договора, но в нашей стране правда на стороне того, кто физически контролирует квартиру, а не того, кто будучи 100% прав, бегает по судам.

Тут всё просто. Не хотят съезжать, если снимают по цене ниже рынка да ещё и в самом нижнем сегменте.
Из квартиры с арендной платой 1000 у.е. арендатор съедет без особых вопросов. А вот из квартиры с арендой 3000-4000 грн, съезжать просто некуда, не подняв бюджет в два раза.
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1
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:32

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

так много текста о принудительном выселении - поражаюсь просто
собаки, любовницы, дрели, унитазы...
шо так сложно поставить дополнительный замок, ключи от которого будут тока у вас?
если договор неофициальный - вы вообще против арендаторов можете применять силу и оружие без проблем и последствий,если официальный - 102 и досвидос
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:22

  kingkongovets написав:так много текста о принудительном выселении - поражаюсь просто
собаки, любовницы, дрели, унитазы...
шо так сложно поставить дополнительный замок, ключи от которого будут тока у вас?
если договор неофициальный - вы вообще против арендаторов можете применять силу и оружие без проблем и последствий,если официальный - 102 и досвидос

Они ведь тоже могут поменять замки....?
И досвидос.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vadim V написав:Они ведь тоже могут поменять замки....?
И досвидос.


про мультилоковский светофорчик не слышали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:46

  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:так много текста о принудительном выселении - поражаюсь просто
собаки, любовницы, дрели, унитазы...
шо так сложно поставить дополнительный замок, ключи от которого будут тока у вас?
если договор неофициальный - вы вообще против арендаторов можете применять силу и оружие без проблем и последствий,если официальный - 102 и досвидос

Они ведь тоже могут поменять замки....?
И досвидос.

Документы на право собственности на квартиру на руках-вызвал службу(а-ля ключи ПАТИРЯЛА) и вскрыл или самостоятельно если руки не крюки(ведь не имел право арендатор менять хозяйский замок или имел!?). Дальше новый замок(сердечник в замок) ну и по-методичке выше.
Расход в зависимости от услуг службы и стоимости нового сердечника.Был такой случай у знакомого. Тот засверлился в пол у входной двери и установил блокировочный "костыль"(в виде такого себе небольшого бугорка-ступенечки). Захотел мошенник на работу, в магазин, за сигаретами-а как?.Параллельно отключил эл.во на лестничной клетке. Нет ни интернета ни холодильника ни зарядки. Если горизонтальная разводка тепла в квартиру в зависимости от конструкции дома можно отключить отопление на время-"мёрзни волчий хвост". Импровизируйте и самый наглый арендатор будет посрамлён.
P.S. За "костылём" надо будет приглядеть, чтобы друзи не подмогли демонтировать. Ну это уже разбой, ФУЛИГАНЫ.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:02

  kingkongovets написав:
Vadim V написав:Они ведь тоже могут поменять замки....?
И досвидос.


про мультилоковский светофорчик не слышали?

Я арендодатель , много чего видел , так как был и арендатором ,сей вопрос меня очень интересует практически , на всякий случай.
Физически вынуть замки или личинки и установить новые они могут и шо мне делать?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:10

  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:
Vadim V написав:Они ведь тоже могут поменять замки....?
И досвидос.


про мультилоковский светофорчик не слышали?

Я арендодатель , много чего видел , так как был и арендатором ,сей вопрос меня очень интересует практически , на всякий случай.
Физически вынуть замки или личинки и установить новые они могут и шо мне делать?

Документы на право собственности на квартиру на руках-вызвал службу(а-ля ключи ПАТИРЯЛА) и вскрыл или самостоятельно если руки не крюки(ведь не имел право арендатор менять хозяйский замок или имел!?). Дальше новый замок(сердечник в замок).
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:10

  rjkz написав:
  shtora написав:подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.


Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?

Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
я чайник,но расту до самовара
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