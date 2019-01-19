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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:15
Vadim V написав: kingkongovets написав:
так много текста о принудительном выселении - поражаюсь просто
собаки, любовницы, дрели, унитазы...шо так сложно поставить дополнительный замок, ключи от которого будут тока у вас?
если договор неофициальный - вы вообще против арендаторов можете применять силу и оружие без проблем и последствий,если официальный - 102 и досвидос
Они ведь тоже могут поменять замки....?
И досвидос.
ККЦ так далеко не думає. Він в шахмати і в шашки не грає. Лише в карти і доміно.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:18
shtora написав: rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
Погано, що одна.
Треба мати когось на підстрахуванні!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:35
shtora написав: rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
Все может быть, но есть люди, снимающие по подобным схемам на месяц по цене долгосрока.
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