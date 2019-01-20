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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1261126212631264

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 206
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:10

  rjkz написав:
  shtora написав:подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.


Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?

Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:18

  shtora написав:
  rjkz написав:
  shtora написав:подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.


Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?

Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.

Погано, що одна.
Треба мати когось на підстрахуванні!
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:35

  shtora написав:
  rjkz написав:
  shtora написав:подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.


Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?

Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.


Все может быть, но есть люди, снимающие по подобным схемам на месяц по цене долгосрока.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:51

  shtora написав:
  rjkz написав:
  shtora написав:подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.


Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?

Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
Залог, видимо, арендатором потерян. Вот и средства на погашение задолженности по коммуналке(в крайнем случае). Но потеря залога это за досрочный съезд. А коммуналку я беру сверху при приёме квартиры. Ориентируюсь в таком случае, как ваш, на прошлый месяц если в квартире нет счётчика. А если есть, то я знаю показатели и тариф.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:34

  Vlad442 написав:
  UA написав:Сейчас посуда больше из нержавейки, которая некатит под индукцию. Специальная нержавейка, с встроенными блинами из черного метала, стоит дороже самой индукции. (Цена за комплект).

Обычная нержавейка нормально работает с индукционной плитой.
  UA написав:В дорогом сегменте, арендаторы уверены, что ВСЁ должно быть... включая блок туалетной бумаги в кладовке.

Я писал про рациональность использования индукционной поверхности именно в недорогом сегменте за счет более простого ухода за ней и уже невысокой цены.
Через 5 лет hilight будет восприниматься как сейчас печка с блинами.


Вы сами ЛИЧНО использовали индукционную плиту хотя бы годик?

Обычная нержавейка на индукции не работает, от слова совсем.
Если нет вставок из черного металла, но и он не всегда спасает, т.к. пластинка плохо передает тепло, и пластинка если некачественная, приводит со временем к деформации дна, о тефлоновых сковородках... они запросто быстро умирают на индукционках, т.к. очень быстро разогреваются и тефлон просто начинает испаряться если не следить за перегревом.

За стеклокерамикой уход нужен постоянный, для того чтобы она была в нормальном состоянии нужно ее после КАЖДОГО использования, если что-то убежало или были брызги, НУЖНО обязательно мыть и протирать бумажными полотенцами иначе появляется нагар и налет на поверхности который просто так моющими средствами уже не удалить, а придется использовать что-то очень недешовое и ядреное из химии или скребок, что добавляет риска повреждений поверхности.

Стеклокерамика - это не та поверхность на которую просто можно поставить грязную посуду.
И она неизбежно царапается от дна посуды, может и треснуть если что-то уронить или будет теплоперепад, например на горячую поверхность поставить ледяную кострюлю или налить ледяной воды...

И, производителей именно стеклокерамики для поверхностей аж целых два, потому хай по обсуждению есть качественные, а есть не очень... тут не работает.

Из личного опыта - самая лучшая и беспроблемная, да и недорогая, посуда для индукционной плиты - это чугун из недостатков - тяжелая, нельзя мыть в посудомойке, нельзя хранить еду, правда тут есть варианты с эмалированным чугуном, из отечественных самая качественная Ситон.
Еще работает неплохо обычная эмалированная посуда.

ИМХО. Стеклокерамика - не для арендных квартир, она не вандалоустойчива.
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