Додано: Пон 21 січ, 2019 08:34

Vlad442 написав: UA написав: Сейчас посуда больше из нержавейки, которая некатит под индукцию. Специальная нержавейка, с встроенными блинами из черного метала, стоит дороже самой индукции. (Цена за комплект). Сейчас посуда больше из нержавейки, которая некатит под индукцию. Специальная нержавейка, с встроенными блинами из черного метала, стоит дороже самой индукции. (Цена за комплект).

Обычная нержавейка нормально работает с индукционной плитой.

UA написав: В дорогом сегменте, арендаторы уверены, что ВСЁ должно быть... включая блок туалетной бумаги в кладовке. В дорогом сегменте, арендаторы уверены, что ВСЁ должно быть... включая блок туалетной бумаги в кладовке.

Я писал про рациональность использования индукционной поверхности именно в недорогом сегменте за счет более простого ухода за ней и уже невысокой цены.

Через 5 лет hilight будет восприниматься как сейчас печка с блинами. Обычная нержавейка нормально работает с индукционной плитой.Я писал про рациональность использования индукционной поверхности именно в недорогом сегменте за счет более простого ухода за ней и уже невысокой цены.Через 5 лет hilight будет восприниматься как сейчас печка с блинами.

Вы сами ЛИЧНО использовали индукционную плиту хотя бы годик?Обычная нержавейка на индукции не работает, от слова совсем.Если нет вставок из черного металла, но и он не всегда спасает, т.к. пластинка плохо передает тепло, и пластинка если некачественная, приводит со временем к деформации дна, о тефлоновых сковородках... они запросто быстро умирают на индукционках, т.к. очень быстро разогреваются и тефлон просто начинает испаряться если не следить за перегревом.За стеклокерамикой уход нужен постоянный, для того чтобы она была в нормальном состоянии нужно ее после КАЖДОГО использования, если что-то убежало или были брызги, НУЖНО обязательно мыть и протирать бумажными полотенцами иначе появляется нагар и налет на поверхности который просто так моющими средствами уже не удалить, а придется использовать что-то очень недешовое и ядреное из химии или скребок, что добавляет риска повреждений поверхности.Стеклокерамика - это не та поверхность на которую просто можно поставить грязную посуду.И она неизбежно царапается от дна посуды, может и треснуть если что-то уронить или будет теплоперепад, например на горячую поверхность поставить ледяную кострюлю или налить ледяной воды...И, производителей именно стеклокерамики для поверхностей аж целых два, потому хай по обсуждению есть качественные, а есть не очень... тут не работает.Из личного опыта - самая лучшая и беспроблемная, да и недорогая, посуда для индукционной плиты - это чугун из недостатков - тяжелая, нельзя мыть в посудомойке, нельзя хранить еду, правда тут есть варианты с эмалированным чугуном, из отечественных самая качественная Ситон.Еще работает неплохо обычная эмалированная посуда.ИМХО. Стеклокерамика - не для арендных квартир, она не вандалоустойчива.