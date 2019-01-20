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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:10
rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
я чайник,но расту до самовара
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shtora
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:18
shtora написав: rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
Погано, що одна.
Треба мати когось на підстрахуванні!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:35
shtora написав: rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
Все может быть, но есть люди, снимающие по подобным схемам на месяц по цене долгосрока.
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rjkz
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:51
shtora написав: rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
Залог, видимо, арендатором потерян. Вот и средства на погашение задолженности по коммуналке(в крайнем случае). Но потеря залога это за досрочный съезд. А коммуналку я беру сверху при приёме квартиры. Ориентируюсь в таком случае, как ваш, на прошлый месяц если в квартире нет счётчика. А если есть, то я знаю показатели и тариф.
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dir
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Додано: Пон 21 січ, 2019 00:58
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 08:34
Vlad442 написав: UA написав:
Сейчас посуда больше из нержавейки, которая некатит под индукцию. Специальная нержавейка, с встроенными блинами из черного метала, стоит дороже самой индукции. (Цена за комплект).
Обычная нержавейка нормально работает с индукционной плитой.
UA написав:
В дорогом сегменте, арендаторы уверены, что ВСЁ должно быть... включая блок туалетной бумаги в кладовке.
Я писал про рациональность использования индукционной поверхности именно в недорогом сегменте за счет более простого ухода за ней и уже невысокой цены.
Через 5 лет hilight будет восприниматься как сейчас печка с блинами.
Вы сами ЛИЧНО использовали индукционную плиту хотя бы годик?
Обычная нержавейка на индукции не работает, от слова совсем.
Если нет вставок из черного металла, но и он не всегда спасает, т.к. пластинка плохо передает тепло, и пластинка если некачественная, приводит со временем к деформации дна, о тефлоновых сковородках... они запросто быстро умирают на индукционках, т.к. очень быстро разогреваются и тефлон просто начинает испаряться если не следить за перегревом.
За стеклокерамикой уход нужен постоянный, для того чтобы она была в нормальном состоянии нужно ее после КАЖДОГО использования, если что-то убежало или были брызги, НУЖНО обязательно мыть и протирать бумажными полотенцами иначе появляется нагар и налет на поверхности который просто так моющими средствами уже не удалить, а придется использовать что-то очень недешовое и ядреное из химии или скребок, что добавляет риска повреждений поверхности.
Стеклокерамика - это не та поверхность на которую просто можно поставить грязную посуду.
И она неизбежно царапается от дна посуды, может и треснуть если что-то уронить или будет теплоперепад, например на горячую поверхность поставить ледяную кострюлю или налить ледяной воды...
И, производителей именно стеклокерамики для поверхностей аж целых два, потому хай по обсуждению есть качественные, а есть не очень... тут не работает.
Из личного опыта - самая лучшая и беспроблемная, да и недорогая, посуда для индукционной плиты - это чугун из недостатков - тяжелая, нельзя мыть в посудомойке, нельзя хранить еду, правда тут есть варианты с эмалированным чугуном, из отечественных самая качественная Ситон.
Еще работает неплохо обычная эмалированная посуда.
ИМХО. Стеклокерамика - не для арендных квартир, она не вандалоустойчива.
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_Mykola_
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