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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:10
rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
я чайник,но расту до самовара
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:18
shtora написав: rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
Погано, що одна.
Треба мати когось на підстрахуванні!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:35
shtora написав: rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
Все может быть, но есть люди, снимающие по подобным схемам на месяц по цене долгосрока.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:51
shtora написав: rjkz написав: shtora написав:
подскажите как быть.Квартирант предупредил,что будет сьезжать в конце месяца.Как быть с комунальными,ведь точной суммы я не знаю какая будет.Вода,свет по счетчикам,газ+квартплата+мусор надеюсь не поменяются,а вот отопление,что главное,может колебатся.Понятно,что хочется взять при выезде,а не искать.
Что-то недолго он прожил у Вас - что-то случилось?
Да,когда вьезжал,сказал,что разводится,а тут бац...и в 1 день все поменялось,с его слов,хотя за 1 день до того спокойно отдал мне коммуналку.А у меня даже нет возможности сразу поменять замок,некому,только позже.Да и ссорится неохота,на встречу идти не с кем,я одна,хотя он адекватний.
Залог, видимо, арендатором потерян. Вот и средства на погашение задолженности по коммуналке(в крайнем случае). Но потеря залога это за досрочный съезд. А коммуналку я беру сверху при приёме квартиры. Ориентируюсь в таком случае, как ваш, на прошлый месяц если в квартире нет счётчика. А если есть, то я знаю показатели и тариф.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 00:58
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 08:34
Vlad442 написав: UA написав:
Сейчас посуда больше из нержавейки, которая некатит под индукцию. Специальная нержавейка, с встроенными блинами из черного метала, стоит дороже самой индукции. (Цена за комплект).
Обычная нержавейка нормально работает с индукционной плитой.
UA написав:
В дорогом сегменте, арендаторы уверены, что ВСЁ должно быть... включая блок туалетной бумаги в кладовке.
Я писал про рациональность использования индукционной поверхности именно в недорогом сегменте за счет более простого ухода за ней и уже невысокой цены.
Через 5 лет hilight будет восприниматься как сейчас печка с блинами.
Вы сами ЛИЧНО использовали индукционную плиту хотя бы годик?
Обычная нержавейка на индукции не работает, от слова совсем.
Если нет вставок из черного металла, но и он не всегда спасает, т.к. пластинка плохо передает тепло, и пластинка если некачественная, приводит со временем к деформации дна, о тефлоновых сковородках... они запросто быстро умирают на индукционках, т.к. очень быстро разогреваются и тефлон просто начинает испаряться если не следить за перегревом.
За стеклокерамикой уход нужен постоянный, для того чтобы она была в нормальном состоянии нужно ее после КАЖДОГО использования, если что-то убежало или были брызги, НУЖНО обязательно мыть и протирать бумажными полотенцами иначе появляется нагар и налет на поверхности который просто так моющими средствами уже не удалить, а придется использовать что-то очень недешовое и ядреное из химии или скребок, что добавляет риска повреждений поверхности.
Стеклокерамика - это не та поверхность на которую просто можно поставить грязную посуду.
И она неизбежно царапается от дна посуды, может и треснуть если что-то уронить или будет теплоперепад, например на горячую поверхность поставить ледяную кострюлю или налить ледяной воды...
И, производителей именно стеклокерамики для поверхностей аж целых два, потому хай по обсуждению есть качественные, а есть не очень... тут не работает.
Из личного опыта - самая лучшая и беспроблемная, да и недорогая, посуда для индукционной плиты - это чугун из недостатков - тяжелая, нельзя мыть в посудомойке, нельзя хранить еду, правда тут есть варианты с эмалированным чугуном, из отечественных самая качественная Ситон.
Еще работает неплохо обычная эмалированная посуда.
ИМХО. Стеклокерамика - не для арендных квартир, она не вандалоустойчива.
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_Mykola_
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Додано: Пон 21 січ, 2019 09:55
_Mykola_ написав:
Вы сами ЛИЧНО использовали индукционную плиту хотя бы годик?
Обычная нержавейка на индукции не работает, от слова совсем.
Если нет вставок из черного металла, но и он не всегда спасает, т.к. пластинка плохо передает тепло, и пластинка если некачественная, приводит со временем к деформации дна, о тефлоновых сковородках... они запросто быстро умирают на индукционках, т.к. очень быстро разогреваются и тефлон просто начинает испаряться если не следить за перегревом.
За стеклокерамикой уход нужен постоянный, для того чтобы она была в нормальном состоянии нужно ее после КАЖДОГО использования, если что-то убежало или были брызги, НУЖНО обязательно мыть и протирать бумажными полотенцами иначе появляется нагар и налет на поверхности который просто так моющими средствами уже не удалить, а придется использовать что-то очень недешовое и ядреное из химии или скребок, что добавляет риска повреждений поверхности.
Стеклокерамика - это не та поверхность на которую просто можно поставить грязную посуду.
И она неизбежно царапается от дна посуды, может и треснуть если что-то уронить или будет теплоперепад, например на горячую поверхность поставить ледяную кострюлю или налить ледяной воды...
И, производителей именно стеклокерамики для поверхностей аж целых два, потому хай по обсуждению есть качественные, а есть не очень... тут не работает.
Из личного опыта - самая лучшая и беспроблемная, да и недорогая, посуда для индукционной плиты - это чугун из недостатков - тяжелая, нельзя мыть в посудомойке, нельзя хранить еду, правда тут есть варианты с эмалированным чугуном, из отечественных самая качественная Ситон.
Еще работает неплохо обычная эмалированная посуда.
ИМХО. Стеклокерамика - не для арендных квартир, она не вандалоустойчива.
Арендаторы естественно будут фыркать, но при вопросе - Готовы ли они оплатить стоимость стеклокерамики при неаккуратном обращении? будут фыркать в десять раз сильнее.
Стеклокерамике и тем более индукции не место в эконом аренде. Только блины
ПС. Scott намного живучей, чем EuroKera
Кроме двух производителей стеклокерамики есть одноразовые китайские "аналоги" из закаленного стекла.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:11
UA написав:
Арендаторы естественно будут фыркать, но при вопросе - Готовы ли они оплатить стоимость стеклокерамики при неаккуратном обращении? будут фыркать в десять раз сильнее.
Стеклокерамике и тем более индукции не место в эконом аренде. Только блины
ПС. Scott намного живучей, чем EuroKera
Кроме двух производителей стеклокерамики есть одноразовые китайские "аналоги" из закаленного стекла.
По опыту эксплуатации поверхности как раз со Scott, могу сказать, что царапины на ней появляются так же как и на мобильниках с "типа нецарапаемой" гориллой, и выглядят где-то так же. И это при том что посуда ставится всегда чистая и качественная, и поверхность тоже поддерживается в чистоте, чего арендаторы с 99% вероятностью делать не будут.
Если и ставить, то уже в верхнем ценовом сегменте аренды, ибо арендаторы в среднем и низком удавятся за ее замену.
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_Mykola_
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:14
_Mykola_ написав: UA написав:
Арендаторы естественно будут фыркать, но при вопросе - Готовы ли они оплатить стоимость стеклокерамики при неаккуратном обращении? будут фыркать в десять раз сильнее.
Стеклокерамике и тем более индукции не место в эконом аренде. Только блины
ПС. Scott намного живучей, чем EuroKera
Кроме двух производителей стеклокерамики есть одноразовые китайские "аналоги" из закаленного стекла.
По опыту эксплуатации поверхности как раз со Scott, могу сказать, что царапины на ней появляются так же как и на мобильниках с "типа нецарапаемой" гориллой, и выглядят где-то так же. И это при том что посуда ставится всегда чистая и качественная, и поверхность тоже поддерживается в чистоте, чего арендаторы с 99% делать не будут.
Если и ставить, то уже в верхнем ценовом сегменте аренды, ибо арендаторы в среднем и низком удавятся за ее замену.
EuroKera значительно нежнее Scott
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:18
rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
Продать? Конечно да.
Адже нам всім п..ц. масовий свал, демографія, вибори, курс доляра.
А купить?
25 с поставкой года через 3, если что то осталось.
Всім процвітання!
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