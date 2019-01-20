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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1262126312641265

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 206
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:51

dir Да,залог утерян,предупредил так как прописано в договоре,меня он уговорил не на месяц,а за 2 недели предупредить о выселении.Досрочно сьезжать не будет,написал,что финансовые обязательства за январь выполнить(у него только комуналь,за сьем платил вначале месяца),за прошлый месяц комуналь заплатил путем передачи мне денег за нее,сумму я озвучила,скрины отсылала квитанций.В общем по правилам он живет до 4,02,но сказал,что скорей всего сьедет 27-28,01,и конечно не разрешил просмотры пока он не сьедет.Естественно оговорил,что залог должна весь вернуть так как предупредил за 18 дней.Переживаю,чтоб комуналь все же отдал при выселении,написала ему обэтом,не ответил.Да и вообще,он давал доллары+гривны,а мне пришлось их разменять,когда я ему бойлер меняла по его просьбе на более большой обьем,и теперь совсем не хочу бегать их покупать ибо в договоре то у меня гривны прописаны как залог,и еще хочу придержать сумму до 2000 грн(отложить сразу,в квартире все просчитать по счетчикам+остальное фиксированое и тепло по новой цене по прошломесячному обьему),и то,что будет лишнее с этих 2000 грн ему отдать.У меня залог 8500,то есть 6500 сразу отложить,а 2000 и не брать с собой,только какие-то разменные деньги.Так правильно будет?
я чайник,но расту до самовара
shtora
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  #<1 ... 1262126312641265
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