Додано: Пон 21 січ, 2019 10:51

dir Да,залог утерян,предупредил так как прописано в договоре,меня он уговорил не на месяц,а за 2 недели предупредить о выселении.Досрочно сьезжать не будет,написал,что финансовые обязательства за январь выполнить(у него только комуналь,за сьем платил вначале месяца),за прошлый месяц комуналь заплатил путем передачи мне денег за нее,сумму я озвучила,скрины отсылала квитанций.В общем по правилам он живет до 4,02,но сказал,что скорей всего сьедет 27-28,01,и конечно не разрешил просмотры пока он не сьедет.Естественно оговорил,что залог должна весь вернуть так как предупредил за 18 дней.Переживаю,чтоб комуналь все же отдал при выселении,написала ему обэтом,не ответил.Да и вообще,он давал доллары+гривны,а мне пришлось их разменять,когда я ему бойлер меняла по его просьбе на более большой обьем,и теперь совсем не хочу бегать их покупать ибо в договоре то у меня гривны прописаны как залог,и еще хочу придержать сумму до 2000 грн(отложить сразу,в квартире все просчитать по счетчикам+остальное фиксированое и тепло по новой цене по прошломесячному обьему),и то,что будет лишнее с этих 2000 грн ему отдать.У меня залог 8500,то есть 6500 сразу отложить,а 2000 и не брать с собой,только какие-то разменные деньги.Так правильно будет?

я чайник,но расту до самовара