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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:51
dir Да,залог утерян,предупредил так как прописано в договоре,меня он уговорил не на месяц,а за 2 недели предупредить о выселении.Досрочно сьезжать не будет,написал,что финансовые обязательства за январь выполнить(у него только комуналь,за сьем платил вначале месяца),за прошлый месяц комуналь заплатил путем передачи мне денег за нее,сумму я озвучила,скрины отсылала квитанций.В общем по правилам он живет до 4,02,но сказал,что скорей всего сьедет 27-28,01,и конечно не разрешил просмотры пока он не сьедет.Естественно оговорил,что залог должна весь вернуть так как предупредил за 18 дней.Переживаю,чтоб комуналь все же отдал при выселении,написала ему обэтом,не ответил.Да и вообще,он давал доллары+гривны,а мне пришлось их разменять,когда я ему бойлер меняла по его просьбе на более большой обьем,и теперь совсем не хочу бегать их покупать ибо в договоре то у меня гривны прописаны как залог,и еще хочу придержать сумму до 2000 грн(отложить сразу,в квартире все просчитать по счетчикам+остальное фиксированое и тепло по новой цене по прошломесячному обьему),и то,что будет лишнее с этих 2000 грн ему отдать.У меня залог 8500,то есть 6500 сразу отложить,а 2000 и не брать с собой,только какие-то разменные деньги.Так правильно будет?
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shtora
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:47
shtora написав:dir
Да,залог утерян,предупредил так как прописано в договоре,меня он уговорил не на месяц,а за 2 недели предупредить о выселении.Досрочно сьезжать не будет,написал,что финансовые обязательства за январь выполнить(у него только комуналь,за сьем платил вначале месяца),за прошлый месяц комуналь заплатил путем передачи мне денег за нее,сумму я озвучила,скрины отсылала квитанций.В общем по правилам он живет до 4,02,но сказал,что скорей всего сьедет 27-28,01,и конечно не разрешил просмотры пока он не сьедет.Естественно оговорил,что залог должна весь вернуть так как предупредил за 18 дней.Переживаю,чтоб комуналь все же отдал при выселении,написала ему обэтом,не ответил.Да и вообще,он давал доллары+гривны,а мне пришлось их разменять,когда я ему бойлер меняла по его просьбе на более большой обьем,и теперь совсем не хочу бегать их покупать ибо в договоре то у меня гривны прописаны как залог,и еще хочу придержать сумму до 2000 грн(отложить сразу,в квартире все просчитать по счетчикам+остальное фиксированое и тепло по новой цене по прошломесячному обьему),и то,что будет лишнее с этих 2000 грн ему отдать.У меня залог 8500,то есть 6500 сразу отложить,а 2000 и не брать с собой,только какие-то разменные деньги.Так правильно будет?
В договоре обычно пишут, что в случае досрочного разрыва арендатором, залог не возвращается, плюс арендатор оплачивает все ком. расходы на день съезда. Не важно за сколько предупредил. В вашем случае, видимо, такое не предусмотрено.
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dir
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:20
rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально?
Нет. Разве что студии в не слишком хорошей локации.
_Mykola_ написав:
ИМХО. Стеклокерамика - не для арендных квартир, она не вандалоустойчива.
Согласен. Поэтому если не рассматривать печку с блинами, выбора не остается.
Про нержавейку - может есть разные поколения индукционных поверхностей. У меня норм. В крайнем случае дешевый чугун вполне по силам арендаторам докупить.
Почему чугун нельзя мыть в посудомойке?
UA написав:
Стеклокерамике и тем более индукции не место в эконом аренде. Только блины
Если под экономом считать панельку с бабушкиным ремонтом за 6-8 тыс, тогда да. Все что выше, с претензией на современный ремонт, печка с блинами будет якорем тянуть в сегмент хрущей.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:00
rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
Только круша и патриотика на похе. Это если говорить о полноценных однушках хотя бы от 35-36м2.(студии-клетки в расчет не берем). Ниже ничего не знаю. Ну и надо бы еще будет добавить на ремонт
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:48
Frant написав:
Вельми важливо працювати з адекватним ріелтором. Він може виступити на стороні власника житла, якщо орендарі вбивають житло чи ведуть себе в квартирі, як на вулиці.
Скажите плиз, насколько важно работать через риелтора, а не напрямую? Входные данные: 1-2 ликвидные 1-к квартиры в среднем сегменте (55-60 кв.м) под сдачу, свежий экономный ремонт без претензии на роскошь. Сдача по медианной цене рынка.
Вроде бы на первый взгляд выглядит посильной задачей? Просто редко встречал адекватных риелторов - не хочу чтобы будущий арендатор тратил на них нервы.
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deem
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:56
dir Да,Вы правы,у меня написано что в случае разрыва аренды,арендатор должен предупредить не менее чем за 2 недели,он так и сделал.Никто мне отчего то не посоветовал другого,слово "досрочного" не фигурирует в договоре.Изначально было за месяц,но он и риэлтер уговорили на 2 недели...а я 1-ый раз сдаю,вот и лопухнулась,увы
я чайник,но расту до самовара
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shtora
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:09
Первый написав: rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
Продать? Конечно да.
Адже нам всім п..ц. масовий свал, демографія, вибори, курс доляра.
А купить?
25 с поставкой года через 3, если что то осталось.
Это не мне, нафиг надо, а знакомые ищут.
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rjkz
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:10
shtora написав:dir
Да,Вы правы,у меня написано что в случае разрыва аренды,арендатор должен предупредить не менее чем за 2 недели,он так и сделал.Никто мне отчего то не посоветовал другого,слово "досрочного" не фигурирует в договоре.Изначально было за месяц,но он и риэлтер уговорили на 2 недели...а я 1-ый раз сдаю,вот и лопухнулась,увы
Риелтор был с его стороны или с Вашей?
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rjkz
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:11
shtora написав:dir
Да,Вы правы,у меня написано что в случае разрыва аренды,арендатор должен предупредить не менее чем за 2 недели,он так и сделал.Никто мне отчего то не посоветовал другого,слово "досрочного" не фигурирует в договоре.Изначально было за месяц,но он и риэлтер уговорили на 2 недели...а я 1-ый раз сдаю,вот и лопухнулась,увы
Ничего, это не самая еще страшная "шишка".
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:13
Жека79 написав: rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
Только круша и патриотика на похе. Это если говорить о полноценных однушках хотя бы от 35-36м2.(студии-клетки в расчет не берем). Ниже ничего не знаю. Ну и надо бы еще будет добавить на ремонт
Спасибо, а как на Ваш взгляд, последние полгода-год ведет себя рынок в плане цен продаж?
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rjkz
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