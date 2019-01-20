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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:03
нет таких вариков в киеве
за 25К можно рассматривать веник или трою но для аренды гиблое место .
в липинке аренда 1К - 7-8тыщ
вариант с патриотикой тоже ничего но там за 25К ничего нет минимум 30
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