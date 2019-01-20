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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:27
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rjkz
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:03
rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
нет таких вариков в киеве
за 25К можно рассматривать веник или трою но для аренды гиблое место .
в липинке аренда 1К - 7-8тыщ
вариант с патриотикой тоже ничего но там за 25К ничего нет минимум 30
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4e4ensxe
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Додано: Пон 21 січ, 2019 18:32
rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации
для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
На ПБ анреал.
Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...
Может что то пропустил?
Пока ломали копья первичка нехило подросла и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...
Вот такой вот "дешевей"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 21 січ, 2019 19:46
4e4ensxe написав: rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
нет таких вариков в киеве
за 25К можно рассматривать веник или трою но для аренды гиблое место .
в липинке аренда 1К - 7-8тыщ
вариант с патриотикой тоже ничего но там за 25К ничего нет минимум 30
Спасибо.
Насчет Липинки за 7-8 тыщ - это шЮтка? Еще 2 года назад там 1к за 9 сдавалась.
на Венике за 25 реально? В каких ЖК, если есть инфа, конечно?
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rjkz
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Додано: Пон 21 січ, 2019 19:48
Прохожий написав: rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации
для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
На ПБ анреал.
Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...
Может что то пропустил?
Пока ломали копья первичка нехило подросла
и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...
Вот такой вот "дешевей"...
В Днепре также , в октябре 2016 брал па 10000 грн. м/кв. на стадии нескольких этажей , сейчас в соседних секциях на такой же стадии па 15000 и почти всё раскуплено.
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Vadim V
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Додано: Пон 21 січ, 2019 19:56
Прохожий написав: rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации
для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
На ПБ анреал.
Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...
Может что то пропустил?
Пока ломали копья первичка нехило подросла и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...
Вот такой вот "дешевей"...
Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?
Миру пророчат кризис похлеще 2008-го.
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rjkz
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Додано: Пон 21 січ, 2019 19:58
Vadim V
Это где у нас? Набережный Квартал? Или РиверПарк?
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:33
rjkz написав:
Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?
Миру пророчат кризис похлеще 2008-го.
Как бы устали ждать глобального кризиса и побежали удовлетворять насущные потребности.
Дорожает порог входа в киевскую недвижимость.
Дорожает то что хорошо идет под аренду.
Большие и дорогие объекты пока живут своей жизнью.
Не то что бы совсем глухо. Хорошие объекты, при снижении цены всё же неспешно продаются.
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