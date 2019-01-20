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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1263126412651266

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 206
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/all/arti ... it-4164864
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:03

  rjkz написав:Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.


нет таких вариков в киеве
за 25К можно рассматривать веник или трою но для аренды гиблое место .
в липинке аренда 1К - 7-8тыщ
вариант с патриотикой тоже ничего но там за 25К ничего нет минимум 30
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:32

  rjkz написав:Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.

На ПБ анреал.
Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...
Может что то пропустил?
Пока ломали копья первичка нехило подросла и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...
Вот такой вот "дешевей"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:46

  4e4ensxe написав:
  rjkz написав:Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.


нет таких вариков в киеве
за 25К можно рассматривать веник или трою но для аренды гиблое место .
в липинке аренда 1К - 7-8тыщ
вариант с патриотикой тоже ничего но там за 25К ничего нет минимум 30

Спасибо.
Насчет Липинки за 7-8 тыщ - это шЮтка? Еще 2 года назад там 1к за 9 сдавалась.
на Венике за 25 реально? В каких ЖК, если есть инфа, конечно?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:48

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.

На ПБ анреал.
Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...
Может что то пропустил?
Пока ломали копья первичка нехило подросла и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...
Вот такой вот "дешевей"...

В Днепре также , в октябре 2016 брал па 10000 грн. м/кв. на стадии нескольких этажей , сейчас в соседних секциях на такой же стадии па 15000 и почти всё раскуплено.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:56

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.

На ПБ анреал.
Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...
Может что то пропустил?
Пока ломали копья первичка нехило подросла и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...
Вот такой вот "дешевей"...


Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?
Миру пророчат кризис похлеще 2008-го.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:58

Vadim V
Это где у нас? Набережный Квартал? Или РиверПарк?
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:33

  rjkz написав:
Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?
Миру пророчат кризис похлеще 2008-го.

Как бы устали ждать глобального кризиса и побежали удовлетворять насущные потребности.
Дорожает порог входа в киевскую недвижимость.
Дорожает то что хорошо идет под аренду.
Большие и дорогие объекты пока живут своей жизнью.
Не то что бы совсем глухо. Хорошие объекты, при снижении цены всё же неспешно продаются.
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