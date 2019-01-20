Додано: Пон 21 січ, 2019 21:03

rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав: Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации для аренды - реально? Есть идеи?

И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?

Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов. Повторюсь -для аренды - реально? Есть идеи?И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.

На ПБ анреал.

Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...

Может что то пропустил?

Пока ломали копья первичка нехило подросла и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...

Вот такой вот "дешевей"... На ПБ анреал.Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...Может что то пропустил?Пока ломали копья первичка нехило подросла и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...Вот такой вот "дешевей"...



Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?

Миру пророчат кризис похлеще 2008-го. Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?Миру пророчат кризис похлеще 2008-го.

Дорожай первички обусловлен сильным подорожанием первичных материалов и ростом з/п рабочих. Это как бы очевидно. Оптимизация стоимости проектов(10-15... квартир на этаже в человейниках 25эт, дома-стены и т.д.) произошла ранее и дальше некуда.Новых интересных недорогих недооцененных проектов просто нет и думаю уже не будет.Массовая застройка промзон и всяких ипеней частного сектора это ППЦ. Ну ладно можно по безисходности купить там себе, но какая ЦА для аренды? Учитывая стоимость ремонтов на сегодня имеем такие себе "ножницы"... С маленьким бюджетом заходить в инвестиционную недвигу ОЧЕНЬ стремно...Вторичка может массово пойти в рост только с ростом экономики и началом реального кредиторвания в грн под менее 10% годовых.Думаю что "мировой кризис" даже если будет, на КРЖ особо не повлияет, война с раССеей уже перекрыла(даже с запасом) все возможные риски ИМХО...Вспомните глубину девальвации гривны на фоне мирового кризиса 2008го, тогда это казалось трагедией сейчас вспоминается с ностальгией как "легкая коррекция"