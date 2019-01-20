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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:47
UA написав: rjkz написав:
Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?
Миру пророчат кризис похлеще 2008-го.
Как бы устали ждать глобального кризиса и побежали удовлетворять насущные потребности.
Дорожает порог входа в киевскую недвижимость.
Дорожает то что хорошо идет под аренду.
Большие и дорогие объекты пока живут своей жизнью.
Не то что бы совсем глухо. Хорошие объекты, при снижении цены
всё же неспешно продаются
.
Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:56
Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав:
На ПБ анреал.
Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...
Может что то пропустил?
Пока ломали копья первичка нехило подросла и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...
Вот такой вот "дешевей"...
Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?
Миру пророчат кризис похлеще 2008-го.
Дорожай первички обусловлен сильным подорожанием первичных материалов и ростом з/п рабочих. Это как бы очевидно. Оптимизация стоимости проектов(10-15... квартир на этаже в человейниках 25эт, дома-стены и т.д.) произошла ранее и дальше некуда.
Новых интересных недорогих недооцененных проектов просто нет и думаю уже не будет.
Массовая застройка промзон и всяких ипеней частного сектора это ППЦ. Ну ладно можно по безисходности купить там себе, но какая ЦА для аренды? Учитывая стоимость ремонтов на сегодня имеем такие себе "ножницы"... С маленьким бюджетом заходить в инвестиционную недвигу ОЧЕНЬ стремно...
Вторичка может массово пойти в рост только с ростом экономики и началом реального кредиторвания в грн под менее 10% годовых.
Думаю что "мировой кризис" даже если будет, на КРЖ особо не повлияет, война с раССеей уже перекрыла(даже с запасом) все возможные риски ИМХО...
Вспомните глубину девальвации гривны на фоне мирового кризиса 2008го, тогда это казалось трагедией сейчас вспоминается с ностальгией как "легкая коррекция"
Спасибо, да, я тоже так думаю, только вот рынок какой-то однобокий получается. Разговаривал со своим риелтором, говорит, покупают активно в основном новострой (как тут не вспомнить про то, что продавать надо когда все покупают) или вторичку, если ценник уходит за нижнюю границу вилки.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:58
rjkz написав:
Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.
Вторичка которая целесообразна под аренду не падает, а скорее дорожает.
Большие квартиры с вертикальной разводкой отопления падают.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:59
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?
Миру пророчат кризис похлеще 2008-го.
Как бы устали ждать глобального кризиса и побежали удовлетворять насущные потребности.
Дорожает порог входа в киевскую недвижимость.
Дорожает то что хорошо идет под аренду.
Большие и дорогие объекты пока живут своей жизнью.
Не то что бы совсем глухо. Хорошие объекты, при снижении цены
всё же неспешно продаются
.
Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.
Дорожает то что хорошо идет под аренду.
А.Большие и дорогие объекты
пока живут своей жизнью.
Не то что бы совсем глухо. Хорошие объекты,при снижении цены всё же неспешно продаются.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:00
rjkz написав:
Разговаривал со своим риелтором, говорит, покупают активно в основном новострой (как тут не вспомнить про то, что продавать надо когда все покупают
)
Так если активно покупают значит и активно продают
А чё сказал риэлтор про объекты сданной первички 25-30куе в хороших локациях ПБ под аренду?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:04
UA написав:
Вторичка которая целесообразна под аренду не падает, а скорее дорожает.
rjkz написав:
Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.
Большие квартиры с вертикальной разводкой отопления падают.
А можно пару ссылок на конкретные объекты из данной категории?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:38
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
Повторюсь - 25-30 куе для сданного новостроя в более-менее локации
для аренды - реально? Есть идеи?
И "что там в мире делается?" (с) с ценами на первичку и вторичку?
Жутко не хочется влазить в болото мегаветки обвалистов.
На ПБ анреал.
Тут в этом бюджете в состоянии котлована можно посмотреть только Навигатор на Куреневке, Фемели и френдс от Геоса возле радиорынка на берегу жд или Медовый2 от КГС на Радченко. Но все это аццкие "человейники", локация не айс, под аренду хз, да и сроки туманны...
Может что то пропустил?
Пока ломали копья первичка нехило подросла и даже котлованы уже дороже аналогичных годичной давности...
Вот такой вот "дешевей"...
Спасибо. Интересно, дорожай на вторичку когда-нибудь перекинется?
Миру пророчат кризис похлеще 2008-го.
"Вторинка" вже рік без змін.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 21 січ, 2019 23:42
UA написав: rjkz написав:
Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.
Вторичка которая целесообразна под аренду не падает, а скорее дорожает.
Большие квартиры с вертикальной разводкой отопления падают.
С горизонтальной разводкой - это дома со второй половины 00-х либо очень эксклюзивные с первой. И то не все. То есть, не новострои падают.
Теперь внимание вопрос - а что случится, когда рынок насытится новостроями под аренду?
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