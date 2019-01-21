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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1265126612671268

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 207
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
33
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:30

Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zzzzzz написав:Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.
Правый берег, не?
Faceless
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  #<1 ... 1265126612671268
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