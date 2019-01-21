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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 00:30
Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 січ, 2019 00:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Правый берег, не?
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