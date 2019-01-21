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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 00:30
Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 22 січ, 2019 00:36
zzzzzz написав:Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.
Правый берег, не?
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Faceless
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Додано: Вів 22 січ, 2019 02:01
Vadim V написав: барабашов написав:Vadim V
Это где у нас? Набережный Квартал? Или РиверПарк?
Если вы месный и в теме , то при тех моих вводных не привели бы эти ЖК.
п.с. Но , застройщик один и тот же.
Значит Соколовский на Соколе? Как раз реклама на Радио-Рок, что от 14900 метр.
На котловане был по 10400 вроде.
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барабашов
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