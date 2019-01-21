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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 00:30
Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 22 січ, 2019 00:36
zzzzzz написав:Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.
Правый берег, не?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 02:01
Vadim V написав: барабашов написав:Vadim V
Это где у нас? Набережный Квартал? Или РиверПарк?
Если вы месный и в теме , то при тех моих вводных не привели бы эти ЖК.
п.с. Но , застройщик один и тот же.
Значит Соколовский на Соколе? Как раз реклама на Радио-Рок, что от 14900 метр.
На котловане был по 10400 вроде.
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барабашов
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Додано: Вів 22 січ, 2019 04:56
UA написав: rjkz написав:
Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.
Вторичка которая целесообразна под аренду не падает, а скорее дорожает.
Большие квартиры с вертикальной разводкой отопления падают.
Вторинка біля метро, яка придатна для оренди -ще як падає в ціні!
Інколи можна купити на 10-20% дешевше ринка, якщо термінова продажа.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Вів 22 січ, 2019 05:00
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.
Вторичка которая целесообразна под аренду не падает, а скорее дорожает.
Большие квартиры с вертикальной разводкой отопления падают.
С горизонтальной разводкой - это дома со второй половины 00-х либо очень эксклюзивные с первой. И то не все. То есть, не новострои падают.
Теперь внимание вопрос - а что случится, когда рынок насытится новостроями под аренду?
Буде чергове просідання цін Кржн. І зниження орендних цін.
Ціни зданої первинки швидко опустяться до рівня вторинки в тому ж районі. Звісно, будувати перестануть.
Вже зараз багато новобудов заморожуються. В основному - з великими квартирами. Тобто на об,єктах відбувається імітація роботи.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Вів 22 січ, 2019 05:11
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