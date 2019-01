Додано: Вів 22 січ, 2019 10:24









зы: превед обвалистам, лузерам и прочим «авторитетным экспердам») запощу и тут, раз уж так ужзы: превед обвалистам, лузерам и прочим «авторитетным экспердам»)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.