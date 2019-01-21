Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.
Вторичка которая целесообразна под аренду не падает, а скорее дорожает. Большие квартиры с вертикальной разводкой отопления падают.
С горизонтальной разводкой - это дома со второй половины 00-х либо очень эксклюзивные с первой. И то не все. То есть, не новострои падают. Теперь внимание вопрос - а что случится, когда рынок насытится новостроями под аренду?
Буде чергове просідання цін Кржн. І зниження орендних цін. Ціни зданої первинки швидко опустяться до рівня вторинки в тому ж районі. Звісно, будувати перестануть. Вже зараз багато новобудов заморожуються. В основному - з великими квартирами. Тобто на об,єктах відбувається імітація роботи.