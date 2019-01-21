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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1265126612671268

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 208
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
33
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:30

Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zzzzzz написав:Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.
Правый берег, не?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 02:01

  Vadim V написав:
  барабашов написав:Vadim V
Это где у нас? Набережный Квартал? Или РиверПарк?

Если вы месный и в теме , то при тех моих вводных не привели бы эти ЖК.
п.с. Но , застройщик один и тот же.

Значит Соколовский на Соколе? Как раз реклама на Радио-Рок, что от 14900 метр.
На котловане был по 10400 вроде.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 04:56

  UA написав:
  rjkz написав:Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.

Вторичка которая целесообразна под аренду не падает, а скорее дорожает.
Большие квартиры с вертикальной разводкой отопления падают.

Вторинка біля метро, яка придатна для оренди -ще як падає в ціні!
Інколи можна купити на 10-20% дешевше ринка, якщо термінова продажа.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 05:00

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:Из выделенного можно сделать вывод, что рынок вторички все-же падает.

Вторичка которая целесообразна под аренду не падает, а скорее дорожает.
Большие квартиры с вертикальной разводкой отопления падают.


С горизонтальной разводкой - это дома со второй половины 00-х либо очень эксклюзивные с первой. И то не все. То есть, не новострои падают.
Теперь внимание вопрос - а что случится, когда рынок насытится новостроями под аренду?

Буде чергове просідання цін Кржн. І зниження орендних цін.
Ціни зданої первинки швидко опустяться до рівня вторинки в тому ж районі. Звісно, будувати перестануть.
Вже зараз багато новобудов заморожуються. В основному - з великими квартирами. Тобто на об,єктах відбувається імітація роботи.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 05:11

Особливості орендних договорів:
https://uainfo.org/blognews/1548115161- ... vora-.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:42

  zzzzzz написав:Поясните пожалуйста что означает сокращение ПБ , спасибо.

правый берег
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:24

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

запощу и тут, раз уж так уж

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зы: превед обвалистам, лузерам и прочим «авторитетным экспердам»)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:57

  kingkongovets написав:запощу и тут, раз уж так уж

Графік цін від Домік.уа
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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