RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1266126712681269

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 208
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
33
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:07

  rjkz написав:Я помню, как Уноноктий (кто он сейчас?) пророчил нам

"Оранжевый хит сезона".
Він багато чого пророчив, в тому числі - діаметрально протилежні явища)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18993
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:25

  Frant написав:
  kingkongovets написав:запощу и тут, раз уж так уж

Графік цін від Домік.уа
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html


Кстати, судя по графику, сейчас СРЕДНЯЯ цена (я так понимаю, эта цена учитывает и бабушкины хрущи на окраинах и НЛ) - чуть больше 1 куе за метр, для иллюстрации - в Ылитном АППС (то есть явный средний сегмент - и не бабушатник но и не НЛ, не конец трои но и не Крещатик, не у самого метро, но и ехать не надо - 15 минут пешком, реально. Не совсем новострой, но еще далеко не старый дом (2003). То есть по всем показателям - СРЕДНИЙ сегмент), так вот, еще весной люди выставили 2к около 70 м2 за 70 куе, перед этим сделав неплохой ремонт (я-бы не делал перед продажей, просто перекрасил-бы обои и освежил паркет) - продают до сих пор, еще одна 3к 90м2 с ремонтом 2005-2006 года (да, времени много, но очень качественные обои по 30 евро за метр, шведская паркетная доска, все остальное того-же уровня -продавалась (или продается?) за 80 куе. Очень долго продавалась, не знаю или продалась.
То есть, на данном примере, средняя цена - это НЕ цена, по которой ПОКУПАЮТ.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8346
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3407 раз.
Подякували: 1714 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:38

  rjkz написав:Кстати, судя по графику, сейчас СРЕДНЯЯ цена (я так понимаю, эта цена учитывает и бабушкины хрущи на окраинах и НЛ) - чуть больше 1 куе за метр, для иллюстрации - в Ылитном АППС (то есть явный средний сегмент - и не бабушатник но и не НЛ, не конец трои но и не Крещатик, не у самого метро, но и ехать не надо - 15 минут пешком, реально. Не совсем новострой, но еще далеко не старый дом (2003). То есть по всем показателям - СРЕДНИЙ сегмент), так вот, еще весной люди выставили 2к около 70 м2 за 70 куе, перед этим сделав неплохой ремонт (я-бы не делал перед продажей, просто перекрасил-бы обои и освежил паркет) - продают до сих пор, еще одна 3к 90м2 с ремонтом 2005-2006 года (да, времени много, но очень качественные обои по 30 евро за метр, шведская паркетная доска, все остальное того-же уровня -продавалась (или продается?) за 80 куе. Очень долго продавалась, не знаю или продалась.
То есть, на данном примере, средняя цена - это НЕ цена, по которой ПОКУПАЮТ.

Моє бачення ринку "вторинки" (бюджетний сектор біля метро):

1) є квартири за середньою чи вище середньої ціною. Вони висять в Лун чи Авізо роками. Чомусь власники не опускають ціну. Чекають "доброго самаритянина" і скаржаться, що покупці пропонують на 10-12% дешевше))) :lol:

2) є квартири, які власники реально хочуть продати. Терміново потрібні гроші - на лікування, еміграцію і т.п. Такі квартири виставляються нижче ринка на 10-15% і розкуповуються протягом місяця. Їх небагато, за рік кілька штук.

P.S. Звісно, слід ще робити ремонт вартістю 5 000 - 10000 дол, щоб не соромно було самому заходити.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18993
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1266126712681269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3377, 3378, 3379
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
33784 3749418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 13:53
kingkongovets
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 4993
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 174030
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66635)
22.01.2019 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.