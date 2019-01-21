"Оранжевый хит сезона".
Він багато чого пророчив, в тому числі - діаметрально протилежні явища)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:07
"Оранжевый хит сезона".
Він багато чого пророчив, в тому числі - діаметрально протилежні явища)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:25
Кстати, судя по графику, сейчас СРЕДНЯЯ цена (я так понимаю, эта цена учитывает и бабушкины хрущи на окраинах и НЛ) - чуть больше 1 куе за метр, для иллюстрации - в Ылитном АППС (то есть явный средний сегмент - и не бабушатник но и не НЛ, не конец трои но и не Крещатик, не у самого метро, но и ехать не надо - 15 минут пешком, реально. Не совсем новострой, но еще далеко не старый дом (2003). То есть по всем показателям - СРЕДНИЙ сегмент), так вот, еще весной люди выставили 2к около 70 м2 за 70 куе, перед этим сделав неплохой ремонт (я-бы не делал перед продажей, просто перекрасил-бы обои и освежил паркет) - продают до сих пор, еще одна 3к 90м2 с ремонтом 2005-2006 года (да, времени много, но очень качественные обои по 30 евро за метр, шведская паркетная доска, все остальное того-же уровня -продавалась (или продается?) за 80 куе. Очень долго продавалась, не знаю или продалась.
То есть, на данном примере, средняя цена - это НЕ цена, по которой ПОКУПАЮТ.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:38
Моє бачення ринку "вторинки" (бюджетний сектор біля метро):
1) є квартири за середньою чи вище середньої ціною. Вони висять в Лун чи Авізо роками. Чомусь власники не опускають ціну. Чекають "доброго самаритянина" і скаржаться, що покупці пропонують на 10-12% дешевше)))
2) є квартири, які власники реально хочуть продати. Терміново потрібні гроші - на лікування, еміграцію і т.п. Такі квартири виставляються нижче ринка на 10-15% і розкуповуються протягом місяця. Їх небагато, за рік кілька штук.
P.S. Звісно, слід ще робити ремонт вартістю 5 000 - 10000 дол, щоб не соромно було самому заходити.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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