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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1267126812691270>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 209
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
33
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:07

  rjkz написав:Я помню, как Уноноктий (кто он сейчас?) пророчил нам

"Оранжевый хит сезона".
Він багато чого пророчив, в тому числі - діаметрально протилежні явища)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:25

  Frant написав:
  kingkongovets написав:запощу и тут, раз уж так уж

Графік цін від Домік.уа
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html


Кстати, судя по графику, сейчас СРЕДНЯЯ цена (я так понимаю, эта цена учитывает и бабушкины хрущи на окраинах и НЛ) - чуть больше 1 куе за метр, для иллюстрации - в Ылитном АППС (то есть явный средний сегмент - и не бабушатник но и не НЛ, не конец трои но и не Крещатик, не у самого метро, но и ехать не надо - 15 минут пешком, реально. Не совсем новострой, но еще далеко не старый дом (2003). То есть по всем показателям - СРЕДНИЙ сегмент), так вот, еще весной люди выставили 2к около 70 м2 за 70 куе, перед этим сделав неплохой ремонт (я-бы не делал перед продажей, просто перекрасил-бы обои и освежил паркет) - продают до сих пор, еще одна 3к 90м2 с ремонтом 2005-2006 года (да, времени много, но очень качественные обои по 30 евро за метр, шведская паркетная доска, все остальное того-же уровня -продавалась (или продается?) за 80 куе. Очень долго продавалась, не знаю или продалась.
То есть, на данном примере, средняя цена - это НЕ цена, по которой ПОКУПАЮТ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:38

  rjkz написав:Кстати, судя по графику, сейчас СРЕДНЯЯ цена (я так понимаю, эта цена учитывает и бабушкины хрущи на окраинах и НЛ) - чуть больше 1 куе за метр, для иллюстрации - в Ылитном АППС (то есть явный средний сегмент - и не бабушатник но и не НЛ, не конец трои но и не Крещатик, не у самого метро, но и ехать не надо - 15 минут пешком, реально. Не совсем новострой, но еще далеко не старый дом (2003). То есть по всем показателям - СРЕДНИЙ сегмент), так вот, еще весной люди выставили 2к около 70 м2 за 70 куе, перед этим сделав неплохой ремонт (я-бы не делал перед продажей, просто перекрасил-бы обои и освежил паркет) - продают до сих пор, еще одна 3к 90м2 с ремонтом 2005-2006 года (да, времени много, но очень качественные обои по 30 евро за метр, шведская паркетная доска, все остальное того-же уровня -продавалась (или продается?) за 80 куе. Очень долго продавалась, не знаю или продалась.
То есть, на данном примере, средняя цена - это НЕ цена, по которой ПОКУПАЮТ.

Моє бачення ринку "вторинки" (бюджетний сектор біля метро):

1) є квартири за середньою чи вище середньої ціною. Вони висять в Лун чи Авізо роками. Чомусь власники не опускають ціну. Чекають "доброго самаритянина" і скаржаться, що покупці пропонують на 10-12% дешевше))) :lol:

2) є квартири, які власники реально хочуть продати. Терміново потрібні гроші - на лікування, еміграцію і т.п. Такі квартири виставляються нижче ринка на 10-15% і розкуповуються протягом місяця. Їх небагато, за рік кілька штук.

P.S. Звісно, слід ще робити ремонт вартістю 5 000 - 10000 дол, щоб не соромно було самому заходити.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:очень качественные обои по 30 евро за метр

может все таки за рулон? :)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:01

  Прохожий написав:
  rjkz написав:очень качественные обои по 30 евро за метр

может все таки за рулон? :)

Просто очень качественные :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:04

  Прохожий написав:
  rjkz написав:очень качественные обои по 30 евро за метр

может все таки за рулон? :)


ответил в лс
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:28

"Буде нова хвиля неплатежів. Про нюанси нових норм газу

У січні мешканці квартир, де немає лічильників, отримали нові платіжки за газ. Якщо раніше норма на прописаного у квартирі, де є лише газова плита, була 3,3 м.куб., то тепер стала 9,8 м.куб.

Це сталося внаслідок серії судових рішень, які відмінили Постанови КМУ 2014-2015 рр. Така ціна, коли навіть найвищі держоргани недбало відносяться до виконання формального законодавства.

Хоча формально судові позови подавали фізичні особи, але реально за цим стояли облгази
Найбільше тут постраждають мешканці міста Києва, де лише біля 15% квартир мають індивідуальні лічильники, а решта по нормах. Хоча у тарифи "Київгазу", а контрольний пакет акцій компанії у власності КМДА, закладалися кошти на відповідні лічильники, вони були встановлені найгірше із усіх міст"

https://uainfo.org/blognews/1548161911- ... -gazu.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:29

Оренда київських квартир.
"Начиная с 5 тыс. грн./мес. квартиросъемщики начинают перебирать: требуют качественного ремонта, новой сантехники. И уж совершенно точно откажутся от квартир «по советским стандартам». Зато на жилье стоимостью 3,5-4 тыс. грн. тут же выстраивается очередь, говорят риелторы. И совершенно неважно, как давно в такой квартире хозяин переклеивал обои". :D :D :D
Ну, має ж існувати межа некомпетентності "ріелторів" або журналюг ??? Нехай знайдуть у межах столиці житло за 5 тис.грн. і почнуть чогось вимагати, уже мовчу щодо наявності квартир за 3.5 тис. грн. До 4000 грн це - до Флая у бучанські цоколі. https://ubr.ua/market/real-estate/arend ... -m-3879716
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:43

  ihorkyiv написав:Оренда київських квартир.
"Начиная с 5 тыс. грн./мес. квартиросъемщики начинают перебирать: требуют качественного ремонта, новой сантехники. И уж совершенно точно откажутся от квартир «по советским стандартам». Зато на жилье стоимостью 3,5-4 тыс. грн. тут же выстраивается очередь, говорят риелторы. И совершенно неважно, как давно в такой квартире хозяин переклеивал обои". :D :D :D
Ну, має ж існувати межа некомпетентності "ріелторів" або журналюг ??? Нехай знайдуть у межах столиці житло за 5 тис.грн. і почнуть чогось вимагати, уже мовчу щодо наявності квартир за 3.5 тис. грн. До 4000 грн це - до Флая у бучанські цоколі. https://ubr.ua/market/real-estate/arend ... -m-3879716


Журналисты как обычно очень далеки от темы своей статьи

ПС
В 2016 сдавал в г Украинка за 5 кгрн.. Пришёл потенциальный клиент и долго нудил "почему нет кондиционера?". Предложил ему ещё 55 дюймов тв привезти :mrgreen: в арендную хату за 5 кгрн
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