Додано: Вів 22 січ, 2019 13:25

Frant написав: kingkongovets написав: запощу и тут, раз уж так уж запощу и тут, раз уж так уж

Графік цін від Домік.уа

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html Графік цін від Домік.уа

Кстати, судя по графику, сейчас СРЕДНЯЯ цена (я так понимаю, эта цена учитывает и бабушкины хрущи на окраинах и НЛ) - чуть больше 1 куе за метр, для иллюстрации - в Ылитном АППС (то есть явный средний сегмент - и не бабушатник но и не НЛ, не конец трои но и не Крещатик, не у самого метро, но и ехать не надо - 15 минут пешком, реально. Не совсем новострой, но еще далеко не старый дом (2003). То есть по всем показателям - СРЕДНИЙ сегмент), так вот, еще весной люди выставили 2к около 70 м2 за 70 куе, перед этим сделав неплохой ремонт (я-бы не делал перед продажей, просто перекрасил-бы обои и освежил паркет) - продают до сих пор, еще одна 3к 90м2 с ремонтом 2005-2006 года (да, времени много, но очень качественные обои по 30 евро за метр, шведская паркетная доска, все остальное того-же уровня -продавалась (или продается?) за 80 куе. Очень долго продавалась, не знаю или продалась.То есть, на данном примере, средняя цена - это НЕ цена, по которой ПОКУПАЮТ.