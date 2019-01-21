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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:44
rjkz написав:
Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?
Есть вероятность, если с ремонтиком
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