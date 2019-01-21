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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1267126812691270

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 209
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
33
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:44

  rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?

Есть вероятность, если с ремонтиком
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:29

Ось ще одна стаття, де засвітилася ціна оренди від 5000 грн. domik.ua/novosti/skolko-stoit-snyat-kvartiru-v-kieve-v-2019-godu-obzor-srednix-cen-n257842.html
Не заперечую наявності таких пропозицій, але - на околицях міста, хрущі з меблями 80-х років та заявленим станом "чистенько і затишно", ну, і, звісно, без ніяких вимог з боку орендаря.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:30

  hume написав:
  rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?

Есть вероятность, если с ремонтиком


Не, я понимаю, что в аренде все возможно, но как-то уж совсем слабо верится.
Знакомым наплели, они поверили.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:38

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?

Есть вероятность, если с ремонтиком


Не, я понимаю, что в аренде все возможно, но как-то уж совсем слабо верится.
Знакомым наплели, они поверили.

Там все бьют на метро в пешей доступности.7500 задвигают после строителей
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-km ... 1855bb5008
https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... 8;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/rusovoy-7 ... 1855bb5008

а вот вообще по цене однухи в центре, или на об набережной
https://www.olx.ua/obyavlenie/shikarnay ... 1855bb5008
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?
Разве какие-то очень уж хорошие 1к
Обычные со свежим ремонтом от 8 до 9.5
Недавно в другой теме вообще писали про 6к
10к скорее перебор
Faceless
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  #<1 ... 1267126812691270
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