Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ось ще одна стаття, де засвітилася ціна оренди від 5000 грн. domik.ua/novosti/skolko-stoit-snyat-kvartiru-v-kieve-v-2019-godu-obzor-srednix-cen-n257842.html Не заперечую наявності таких пропозицій, але - на околицях міста, хрущі з меблями 80-х років та заявленим станом "чистенько і затишно", ну, і, звісно, без ніяких вимог з боку орендаря.