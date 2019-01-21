Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ось ще одна стаття, де засвітилася ціна оренди від 5000 грн. domik.ua/novosti/skolko-stoit-snyat-kvartiru-v-kieve-v-2019-godu-obzor-srednix-cen-n257842.html Не заперечую наявності таких пропозицій, але - на околицях міста, хрущі з меблями 80-х років та заявленим станом "чистенько і затишно", ну, і, звісно, без ніяких вимог з боку орендаря.
Так отож, хотеть - не значит жениться. Вы-бы за 15 сняли там? Не, не спорю - ремонт смотрится (хотя вот это попохатому в таком месте и в таком доме не вдохновляет), о вандалоустойчивости речь не идет вовсе.
Чем обусловлены цены в 10-11 кгрн в таком месте? Не, я не против - наздоровье, просто интересно - кому оно там за эти деньги надо против других локаций за эти-же деньги?
rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?
Разве какие-то очень уж хорошие 1к Обычные со свежим ремонтом от 8 до 9.5 Недавно в другой теме вообще писали про 6к 10к скорее перебор
Ну вот, hume дал ряд ссылок - я удивлен, я тоже был в уверенности, что 7,5-8,5 - оправданный диапазон. Правда и в Ылитном АППСе есть кадр, который все время сдает (в смысле предлагает, я не знаю когда там кто-то реально живет) на 30%дороже остального в доме, причем состояние квартиры - хуже в доме я не видел.