Есть вероятность, если с ремонтиком
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:44
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:29
Ось ще одна стаття, де засвітилася ціна оренди від 5000 грн. domik.ua/novosti/skolko-stoit-snyat-kvartiru-v-kieve-v-2019-godu-obzor-srednix-cen-n257842.html
Не заперечую наявності таких пропозицій, але - на околицях міста, хрущі з меблями 80-х років та заявленим станом "чистенько і затишно", ну, і, звісно, без ніяких вимог з боку орендаря.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:30
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:38
Там все бьют на метро в пешей доступности.7500 задвигают после строителей
а вот вообще по цене однухи в центре, или на об набережной
Додано: Вів 22 січ, 2019 19:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Разве какие-то очень уж хорошие 1к
Обычные со свежим ремонтом от 8 до 9.5
Недавно в другой теме вообще писали про 6к
10к скорее перебор
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:00
Так отож, хотеть - не значит жениться.
Вы-бы за 15 сняли там? Не, не спорю - ремонт смотрится (хотя вот это попохатому в таком месте и в таком доме не вдохновляет), о вандалоустойчивости речь не идет вовсе.
Чем обусловлены цены в 10-11 кгрн в таком месте?
Не, я не против - наздоровье, просто интересно - кому оно там за эти деньги надо против других локаций за эти-же деньги?
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:10
Ну вот, hume дал ряд ссылок - я удивлен, я тоже был в уверенности, что 7,5-8,5 - оправданный диапазон.
Правда и в Ылитном АППСе есть кадр, который все время сдает (в смысле предлагает, я не знаю когда там кто-то реально живет) на 30%дороже остального в доме, причем состояние квартиры - хуже в доме я не видел.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:26
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:33
Свежий кейс по аренде
Пр.Гонгадзе за многострадальным монстродомом от УКО, 1к снята за 5кгрн, состояние "ремонт с момента постройки дома", проводка горела, висят "сопли" проводов
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?
|