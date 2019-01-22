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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1268126912701271>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 209
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
33
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:44

  rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?

Есть вероятность, если с ремонтиком
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:29

Ось ще одна стаття, де засвітилася ціна оренди від 5000 грн. domik.ua/novosti/skolko-stoit-snyat-kvartiru-v-kieve-v-2019-godu-obzor-srednix-cen-n257842.html
Не заперечую наявності таких пропозицій, але - на околицях міста, хрущі з меблями 80-х років та заявленим станом "чистенько і затишно", ну, і, звісно, без ніяких вимог з боку орендаря.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:30

  hume написав:
  rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?

Есть вероятность, если с ремонтиком


Не, я понимаю, что в аренде все возможно, но как-то уж совсем слабо верится.
Знакомым наплели, они поверили.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:38

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?

Есть вероятность, если с ремонтиком


Не, я понимаю, что в аренде все возможно, но как-то уж совсем слабо верится.
Знакомым наплели, они поверили.

Там все бьют на метро в пешей доступности.7500 задвигают после строителей
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-km ... 1855bb5008
https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... 8;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/rusovoy-7 ... 1855bb5008

а вот вообще по цене однухи в центре, или на об набережной
https://www.olx.ua/obyavlenie/shikarnay ... 1855bb5008
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?
Разве какие-то очень уж хорошие 1к
Обычные со свежим ремонтом от 8 до 9.5
Недавно в другой теме вообще писали про 6к
10к скорее перебор
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:00

  hume написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Есть вероятность, если с ремонтиком


Не, я понимаю, что в аренде все возможно, но как-то уж совсем слабо верится.
Знакомым наплели, они поверили.

Там все бьют на метро в пешей доступности.7500 задвигают после строителей
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-km ... 1855bb5008
https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... 8;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/rusovoy-7 ... 1855bb5008

а вот вообще по цене однухи в центре, или на об набережной
https://www.olx.ua/obyavlenie/shikarnay ... 1855bb5008


Так отож, хотеть - не значит жениться.
Вы-бы за 15 сняли там? Не, не спорю - ремонт смотрится (хотя вот это попохатому в таком месте и в таком доме не вдохновляет), о вандалоустойчивости речь не идет вовсе.

Чем обусловлены цены в 10-11 кгрн в таком месте?
Не, я не против - наздоровье, просто интересно - кому оно там за эти деньги надо против других локаций за эти-же деньги?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:10

  Faceless написав:
rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?
Разве какие-то очень уж хорошие 1к
Обычные со свежим ремонтом от 8 до 9.5
Недавно в другой теме вообще писали про 6к
10к скорее перебор


Ну вот, hume дал ряд ссылок - я удивлен, я тоже был в уверенности, что 7,5-8,5 - оправданный диапазон.
Правда и в Ылитном АППСе есть кадр, который все время сдает (в смысле предлагает, я не знаю когда там кто-то реально живет) на 30%дороже остального в доме, причем состояние квартиры - хуже в доме я не видел.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:26

  rjkz написав:Народ, в Патриотике 1к - 10 кгрн/мес? Или это лапша?

-В тех домах что ближе к метро
-в сентябре
-ремонт не полное говно
С посудомойкой и хоть какими видами и за 11 может уйти.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:33

  hume написав:
  ihorkyiv написав:Оренда київських квартир.
"Начиная с 5 тыс. грн./мес. квартиросъемщики начинают перебирать: требуют качественного ремонта, новой сантехники. И уж совершенно точно откажутся от квартир «по советским стандартам». Зато на жилье стоимостью 3,5-4 тыс. грн. тут же выстраивается очередь, говорят риелторы. И совершенно неважно, как давно в такой квартире хозяин переклеивал обои". :D
Ну, має ж існувати межа некомпетентності "ріелторів" або журналюг ??? Нехай знайдуть у межах столиці житло за 5 тис.грн. і почнуть чогось вимагати, уже мовчу щодо наявності квартир за 3.5 тис. грн. До 4000 грн це - до Флая у бучанські цоколі. https://ubr.ua/market/real-estate/arend ... -m-3879716


Журналисты как обычно очень далеки от темы своей статьи

ПС
В 2016 сдавал в г Украинка за 5 кгрн.. Пришёл потенциальный клиент и долго нудил "почему нет кондиционера?". Предложил ему ещё 55 дюймов тв привезти :mrgreen: в арендную хату за 5 кгрн

Свежий кейс по аренде 8)
Пр.Гонгадзе за многострадальным монстродомом от УКО, 1к снята за 5кгрн, состояние "ремонт с момента постройки дома", проводка горела, висят "сопли" проводов :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?
Vadim V
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