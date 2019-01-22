RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1268126912701271

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 209
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
33
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:22

  Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?


Расписки за деньги есть? Если нет то и денег не получал. Если договору прошлого года, можно не бояться, если будет налоговая то заплатите до апреля от греха подальше. Мне рассказывали знакомые у них тоже такой загонщик был, налоговая забила. Головная им много и скорее всего безрезультатно
PUnder
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 02.08.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:35

  Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?

А чё прописано в договоре было про досрочный съезд?
Походу тебя лоханули на деньги 8)
Ну заяв он может писать сколько хочет но думаю эти эротические фантазии от прочтения тематических форумов....

зы: Я бы ему с битой быстро показал направление выхода без возврата залога вместе с его аудиозаписью запакованной в выхлопное отверстие :twisted:

зы1: не парься, все норм 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10122
З нами з: 05.06.13
Подякував: 448 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

.... іп..тьььььь....
- в цій ситуації(що описана вище) - я б сказав тому челу: ок, нов проблем! - давай, зачекай годинку, мені підвезуть гроші і я заплачу за "моральну шкоду"!
.... а тоді,"дзвінок другу" і....... ми вже вдвох від душі "пояснюємо" тому челу, що він не правий! - ну і звісно беремо з нього за те, що я "потурбував" свого друга!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5681
З нами з: 19.10.15
Подякував: 303 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:40

  Прохожий написав:
  hume написав:
Журналисты как обычно очень далеки от темы своей статьи

ПС
В 2016 сдавал в г Украинка за 5 кгрн.. Пришёл потенциальный клиент и долго нудил "почему нет кондиционера?". Предложил ему ещё 55 дюймов тв привезти :mrgreen: в арендную хату за 5 кгрн

Свежий кейс по аренде 8)
Пр.Гонгадзе за многострадальным монстродомом от УКО, 1к снята за 5кгрн, состояние "ремонт с момента постройки дома", проводка горела, висят "сопли" проводов :mrgreen:


Это желтые одноподъездные БПСки?
А в былые времена (2011 год) мои знакомые 42м2 2к там продали за...78 куе. И это после обвала 2009-го! С деревянными окнами, с самыми дешевыми ламинированными дверями, ламинатом в одной комнате (пол такой кривой, что ламинат разъехался), старым паркетом во второй, и старым-же ПВХ в кухне и коридоре, самостоятельно поклеенными обойками поверх старых, при этом за старый кухонный гарнитур и кое какую мебель (как по мне - хлам) еще заполучили что-то около 500 баксов. МОПы :mrgreen: - кошмарный сон Эйрмакса, запах - непередаваемый. Из плюсов - озеро и лес рядом, шашлыки при любом удобном случае. И гимназия "Синеозерная", буквально в 2-х минутах ходьбы, имеет довольно неплохой рейтинг, сейчас рядом открыли миниашан, а через дорогу достраивается один из самых больших ТРЦ в Украине, года через 2-3 обещается метро.
Точно такую квартиру в таком-же БПС и почти в той-же локации (за Континентом на пр-те Свободы) [b]через год продали за 65[/b], выключатели не работали - из каждой "люстры" свисали веревочки, дернул - свет включился, все остальное - с момента постройки дома, масляная белая краска на дверях - дизайнерское решение неизвестного дизайнера 70-х годов.
Мда-а, времена были, а сейчас суперпупер ремонты за 350 баксов (и это дорого!) в новостроях.
Как вы думаете - к чему я это? :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3409 раз.
Подякували: 1714 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:56

  Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?


Чувак, конечно, - то еще мудилище. Иск он может себе засунуть в одно место - без "своего" судьи вариант дохлый, а если таковой и будет, то процесс тупо перевести в затягивание и апелляцию - не знаю, по моему на понт берет. В налоговую настучать может, лечение - подать декларацию за прошедший период, заплатить налог и самоначисленную санкцию (если самостоятельно - 5% ). По крайней мере так было лет 10 назад, как сейчас - найдите с кем проконсультироваться, кто несет ответственность за слова, а не некий ник с форума.
Кроме того, аудиозапись надо подвергнуть экспертизе на предмет аутентичности, а без Вас сие проблематично. Да и Вы - не второй Президент, уж пардоньте. Если объективно подходить, то у него ничего нет, а для того, чтобы факт дохода от аренды доказать - надобно расписки иметь - как с этим?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3409 раз.
Подякували: 1714 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:58

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:
Журналисты как обычно очень далеки от темы своей статьи

ПС
В 2016 сдавал в г Украинка за 5 кгрн.. Пришёл потенциальный клиент и долго нудил "почему нет кондиционера?". Предложил ему ещё 55 дюймов тв привезти :mrgreen: в арендную хату за 5 кгрн

Свежий кейс по аренде 8)
Пр.Гонгадзе за многострадальным монстродомом от УКО, 1к снята за 5кгрн, состояние "ремонт с момента постройки дома", проводка горела, висят "сопли" проводов :mrgreen:


Это желтые одноподъездные БПСки?
А в былые времена (2011 год) мои знакомые 42м2 2к там продали за...78 куе. И это после обвала 2009-го! С деревянными окнами, с самыми дешевыми ламинированными дверями, ламинатом в одной комнате (пол такой кривой, что ламинат разъехался), старым паркетом во второй, и старым-же ПВХ в кухне и коридоре, самостоятельно поклеенными обойками поверх старых, при этом за старый кухонный гарнитур и кое какую мебель (как по мне - хлам) еще заполучили что-то около 500 баксов. МОПы :mrgreen: - кошмарный сон Эйрмакса, запах - непередаваемый. Из плюсов - озеро и лес рядом, шашлыки при любом удобном случае. И гимназия "Синеозерная", буквально в 2-х минутах ходьбы, имеет довольно неплохой рейтинг, сейчас рядом открыли миниашан, а через дорогу достраивается один из самых больших ТРЦ в Украине, года через 2-3 обещается метро.
Точно такую квартиру в таком-же БПС и почти в той-же локации (за Континентом на пр-те Свободы) [b]через год продали за 65[/b], выключатели не работали - из каждой "люстры" свисали веревочки, дернул - свет включился, все остальное - с момента постройки дома, масляная белая краска на дверях - дизайнерское решение неизвестного дизайнера 70-х годов.
Мда-а, времена были, а сейчас суперпупер ремонты за 350 баксов (и это дорого!) в новостроях.
Как вы думаете - к чему я это? :mrgreen:

Невже ціни ще просядуть???і бригада обвалішок поповниться такою шановною і знаковою постаттю, як п.Rjkz???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18995
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:13

  Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?

Про налоговую не парьтесь, болт они клали на такую мелочёвку. Если даже арендатор невменяемый и обратится туда, то налоговая забьёт болт с вероятностью в 99,5%. В общем успокойтесь, вас хотят пощипать.

ПС
Не любителей конфликтов, как правило, эти же конфликты и находят из за того, что особо упоротые арендаторы могут на голову залезть в процессе прощупывании грани дозволеного.
hume
 
Повідомлень: 5146
З нами з: 27.12.12
Подякував: 440 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:24

  Frant написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:Свежий кейс по аренде 8)
Пр.Гонгадзе за многострадальным монстродомом от УКО, 1к снята за 5кгрн, состояние "ремонт с момента постройки дома", проводка горела, висят "сопли" проводов :mrgreen:


Это желтые одноподъездные БПСки?
А в былые времена (2011 год) мои знакомые 42м2 2к там продали за...78 куе. И это после обвала 2009-го! С деревянными окнами, с самыми дешевыми ламинированными дверями, ламинатом в одной комнате (пол такой кривой, что ламинат разъехался), старым паркетом во второй, и старым-же ПВХ в кухне и коридоре, самостоятельно поклеенными обойками поверх старых, при этом за старый кухонный гарнитур и кое какую мебель (как по мне - хлам) еще заполучили что-то около 500 баксов. МОПы :mrgreen: - кошмарный сон Эйрмакса, запах - непередаваемый. Из плюсов - озеро и лес рядом, шашлыки при любом удобном случае. И гимназия "Синеозерная", буквально в 2-х минутах ходьбы, имеет довольно неплохой рейтинг, сейчас рядом открыли миниашан, а через дорогу достраивается один из самых больших ТРЦ в Украине, года через 2-3 обещается метро.
Точно такую квартиру в таком-же БПС и почти в той-же локации (за Континентом на пр-те Свободы) [b]через год продали за 65[/b], выключатели не работали - из каждой "люстры" свисали веревочки, дернул - свет включился, все остальное - с момента постройки дома, масляная белая краска на дверях - дизайнерское решение неизвестного дизайнера 70-х годов.
Мда-а, времена были, а сейчас суперпупер ремонты за 350 баксов (и это дорого!) в новостроях.
Как вы думаете - к чему я это? :mrgreen:

Невже ціни ще просядуть???і бригада обвалішок поповниться такою шановною і знаковою постаттю, як п.Rjkz???


Может п.rjkz наконец понял, что рынок недвижимости напрямую зависит от состояния экономики? А какое состояние если Украина на внешних рынках берет кредиты под10% годовых? Вспомнил пары по экономике, на которых рисовали пересечение графиков спроса и предложения. А рост предложения и падение спроса (демография) никак на рост цены не натянешь. То что сейчас творится с арендной недвигой в новостроях - ситуационная фигня, которую я описал года 3 назад, правда без учета денег заробитчан и перетекания депозитов в новострои.
Фиг знает, может пройдут выборы, придет крендель, который сломает коррупции хребет, и ему поверят иностранные инвесторы и в Украину хлынут деньги и появится ипотека под 5% годовых и 10 млн граждан Украины устыдятся своего неверия и ломанутся назад со своими капиталами и аренда в Киеве опять, как в 2007-м станет вровень с арендой в Нью-Йорке, а за 2 хрущика у метро можно будет купить дом в пригороде Вашингтона.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3409 раз.
Подякували: 1714 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1268126912701271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3385, 3386, 3387
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
33863 3754899
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 00:11
zzzzzz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5037
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 174119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11416)
23.01.2019 00:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.