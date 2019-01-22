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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 січ, 2019 22:22
Vadim V написав:
Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?
Расписки за деньги есть? Если нет то и денег не получал. Если договору прошлого года, можно не бояться, если будет налоговая то заплатите до апреля от греха подальше. Мне рассказывали знакомые у них тоже такой загонщик был, налоговая забила. Головная им много и скорее всего безрезультатно
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Додано: Вів 22 січ, 2019 22:35
Vadim V написав:
Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней
., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры. И тут тело заявляет
что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ
а платиш ли ты налоги с этого?Прошу совета сообщества
?
А чё прописано в договоре было про досрочный съезд?
Походу тебя лоханули на деньги
Ну заяв он может писать сколько хочет но думаю эти эротические фантазии от прочтения тематических форумов....
зы: Я бы ему с битой быстро показал направление выхода без возврата залога вместе с его аудиозаписью запакованной в выхлопное отверстие
зы1: не парься, все норм
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Вів 22 січ, 2019 22:39
.... іп..тьььььь....
- в цій ситуації(що описана вище) - я б сказав тому челу: ок, нов проблем! - давай, зачекай годинку, мені підвезуть гроші і я заплачу за "моральну шкоду"!
.... а тоді,"дзвінок другу" і....... ми вже вдвох від душі "пояснюємо" тому челу, що він не правий! - ну і звісно беремо з нього за те, що я "потурбував" свого друга!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:40
Прохожий написав: hume написав:
Журналисты как обычно очень далеки от темы своей статьи
ПС
В 2016 сдавал в г Украинка за 5 кгрн.. Пришёл потенциальный клиент и долго нудил "почему нет кондиционера?". Предложил ему ещё 55 дюймов тв привезти
в арендную хату за 5 кгрн
Свежий кейс по аренде
Пр.Гонгадзе за многострадальным монстродомом от УКО, 1к снята за 5кгрн, состояние "ремонт с момента постройки дома", проводка горела, висят "сопли" проводов
Это желтые одноподъездные БПСки?
А в былые времена (2011 год) мои знакомые 42м2 2к там продали за...78 куе. И это после обвала 2009-го!
С деревянными окнами, с самыми дешевыми ламинированными дверями, ламинатом в одной комнате (пол такой кривой, что ламинат разъехался), старым паркетом во второй, и старым-же ПВХ в кухне и коридоре, самостоятельно поклеенными обойками поверх старых, при этом за старый кухонный гарнитур и кое какую мебель (как по мне - хлам) еще заполучили что-то около 500 баксов. МОПы
- кошмарный сон Эйрмакса, запах - непередаваемый. Из плюсов - озеро и лес рядом, шашлыки при любом удобном случае. И гимназия "Синеозерная", буквально в 2-х минутах ходьбы, имеет довольно неплохой рейтинг, сейчас рядом открыли миниашан, а через дорогу достраивается один из самых больших ТРЦ в Украине, года через 2-3 обещается метро.
Точно такую квартиру в таком-же БПС и почти в той-же локации (за Континентом на пр-те Свободы) [b]через год продали за 65
[/b], выключатели не работали - из каждой "люстры" свисали веревочки, дернул - свет включился, все остальное - с момента постройки дома, масляная белая краска на дверях - дизайнерское решение неизвестного дизайнера 70-х годов.
Мда-а, времена были, а сейчас суперпупер ремонты за 350 баксов (и это дорого!) в новостроях.
Как вы думаете - к чему я это?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:56
Vadim V написав:
Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?
Чувак, конечно, - то еще мудилище. Иск он может себе засунуть в одно место - без "своего" судьи вариант дохлый, а если таковой и будет, то процесс тупо перевести в затягивание и апелляцию - не знаю, по моему на понт берет. В налоговую настучать может, лечение - подать декларацию за прошедший период, заплатить налог и самоначисленную санкцию (если самостоятельно - 5% ). По крайней мере так было лет 10 назад, как сейчас - найдите с кем проконсультироваться, кто несет ответственность за слова, а не некий ник с форума.
Кроме того, аудиозапись надо подвергнуть экспертизе на предмет аутентичности, а без Вас сие проблематично. Да и Вы - не второй Президент, уж пардоньте. Если объективно подходить, то у него ничего нет, а для того, чтобы факт дохода от аренды доказать - надобно расписки иметь - как с этим?
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rjkz
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:58
rjkz написав: Прохожий написав: hume написав:
Журналисты как обычно очень далеки от темы своей статьи
ПС
В 2016 сдавал в г Украинка за 5 кгрн.. Пришёл потенциальный клиент и долго нудил "почему нет кондиционера?". Предложил ему ещё 55 дюймов тв привезти
в арендную хату за 5 кгрн
Свежий кейс по аренде
Пр.Гонгадзе за многострадальным монстродомом от УКО, 1к снята за 5кгрн, состояние "ремонт с момента постройки дома", проводка горела, висят "сопли" проводов
Это желтые одноподъездные БПСки?
А в былые времена (2011 год) мои знакомые 42м2 2к там продали за...78 куе. И это после обвала 2009-го!
С деревянными окнами, с самыми дешевыми ламинированными дверями, ламинатом в одной комнате (пол такой кривой, что ламинат разъехался), старым паркетом во второй, и старым-же ПВХ в кухне и коридоре, самостоятельно поклеенными обойками поверх старых, при этом за старый кухонный гарнитур и кое какую мебель (как по мне - хлам) еще заполучили что-то около 500 баксов. МОПы
- кошмарный сон Эйрмакса, запах - непередаваемый. Из плюсов - озеро и лес рядом, шашлыки при любом удобном случае. И гимназия "Синеозерная", буквально в 2-х минутах ходьбы, имеет довольно неплохой рейтинг, сейчас рядом открыли миниашан, а через дорогу достраивается один из самых больших ТРЦ в Украине, года через 2-3 обещается метро.
Точно такую квартиру в таком-же БПС и почти в той-же локации (за Континентом на пр-те Свободы) [b]через год продали за 65
[/b], выключатели не работали - из каждой "люстры" свисали веревочки, дернул - свет включился, все остальное - с момента постройки дома, масляная белая краска на дверях - дизайнерское решение неизвестного дизайнера 70-х годов.
Мда-а, времена были, а сейчас суперпупер ремонты за 350 баксов (и это дорого!) в новостроях.
Как вы думаете - к чему я это?
Невже ціни ще просядуть???і бригада обвалішок поповниться такою шановною і знаковою постаттю, як п.Rjkz???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Сер 23 січ, 2019 00:13
Vadim V написав:
Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?
Про налоговую не парьтесь, болт они клали на такую мелочёвку. Если даже арендатор невменяемый и обратится туда, то налоговая забьёт болт с вероятностью в 99,5%. В общем успокойтесь, вас хотят пощипать.
ПС
Не любителей конфликтов, как правило, эти же конфликты и находят из за того, что особо упоротые арендаторы могут на голову залезть в процессе прощупывании грани дозволеного.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 00:24
Frant написав: rjkz написав: Прохожий написав:
Свежий кейс по аренде
Пр.Гонгадзе за многострадальным монстродомом от УКО, 1к снята за 5кгрн, состояние "ремонт с момента постройки дома", проводка горела, висят "сопли" проводов
Это желтые одноподъездные БПСки?
А в былые времена (2011 год) мои знакомые 42м2 2к там продали за...78 куе. И это после обвала 2009-го!
С деревянными окнами, с самыми дешевыми ламинированными дверями, ламинатом в одной комнате (пол такой кривой, что ламинат разъехался), старым паркетом во второй, и старым-же ПВХ в кухне и коридоре, самостоятельно поклеенными обойками поверх старых, при этом за старый кухонный гарнитур и кое какую мебель (как по мне - хлам) еще заполучили что-то около 500 баксов. МОПы
- кошмарный сон Эйрмакса, запах - непередаваемый. Из плюсов - озеро и лес рядом, шашлыки при любом удобном случае. И гимназия "Синеозерная", буквально в 2-х минутах ходьбы, имеет довольно неплохой рейтинг, сейчас рядом открыли миниашан, а через дорогу достраивается один из самых больших ТРЦ в Украине, года через 2-3 обещается метро.
Точно такую квартиру в таком-же БПС и почти в той-же локации (за Континентом на пр-те Свободы) [b]через год продали за 65
[/b], выключатели не работали - из каждой "люстры" свисали веревочки, дернул - свет включился, все остальное - с момента постройки дома, масляная белая краска на дверях - дизайнерское решение неизвестного дизайнера 70-х годов.
Мда-а, времена были, а сейчас суперпупер ремонты за 350 баксов (и это дорого!) в новостроях.
Как вы думаете - к чему я это?
Невже ціни ще просядуть???і бригада обвалішок поповниться такою шановною і знаковою постаттю, як п.Rjkz???
Может п.rjkz наконец понял, что рынок недвижимости напрямую зависит от состояния экономики? А какое состояние если Украина на внешних рынках берет кредиты под10% годовых? Вспомнил пары по экономике, на которых рисовали пересечение графиков спроса и предложения. А рост предложения и падение спроса (демография) никак на рост цены не натянешь. То что сейчас творится с арендной недвигой в новостроях - ситуационная фигня, которую я описал года 3 назад, правда без учета денег заробитчан и перетекания депозитов в новострои.
Фиг знает, может пройдут выборы, придет крендель, который сломает коррупции хребет, и ему поверят иностранные инвесторы и в Украину хлынут деньги и появится ипотека под 5% годовых и 10 млн граждан Украины устыдятся своего неверия и ломанутся назад со своими капиталами и аренда в Киеве опять, как в 2007-м станет вровень с арендой в Нью-Йорке, а за 2 хрущика у метро можно будет купить дом в пригороде Вашингтона.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 01:15
rjkz написав: Vadim V написав:
Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?
Чувак, конечно, - то еще мудилище. Иск он может себе засунуть в одно место - без "своего" судьи вариант дохлый, а если таковой и будет, то процесс тупо перевести в затягивание и апелляцию - не знаю, по моему на понт берет. В налоговую настучать может, лечение - подать декларацию за прошедший период, заплатить налог и самоначисленную санкцию (если самостоятельно - 5% ). По крайней мере так было лет 10 назад, как сейчас - найдите с кем проконсультироваться, кто несет ответственность за слова, а не некий ник с форума.
Кроме того, аудиозапись надо подвергнуть экспертизе на предмет аутентичности, а без Вас сие проблематично. Да и Вы - не второй Президент, уж пардоньте. Если объективно подходить, то у него ничего нет, а для того, чтобы факт дохода от аренды доказать - надобно расписки иметь - как с этим
Та не панове я очень порядочный человек но не до такой степени.
Интересно практический опыт такого конфликта , тоесть шо может предъявить налоговая и какими доказательствами они докажут или априори я должен?
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Vadim V
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Додано: Сер 23 січ, 2019 01:28
hume
Да , я по молодости за такое и менее всегда сразу в торец или по моему виду это было видно и не доходило до рукоприкладства , потом повзрослел ,жена , ребёнок , типа это не культурно...
А потом эти ..... на шею залазят и на Закон давят.
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Vadim V
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