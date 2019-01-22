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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 01:36
Vadim V, если ничего нет кроме аудиозаписи - это вообще какой-то сказочный идиот. Он в какой стране себя возомнил? Он секшл харрасмент не шьет?
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