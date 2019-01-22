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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1269127012711272

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 209
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
33
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 01:36

Vadim V, если ничего нет кроме аудиозаписи - это вообще какой-то сказочный идиот. Он в какой стране себя возомнил? Он секшл харрасмент не шьет?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 06:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vadim V написав:Прошу совета сообщества?

Можно много написать - у ситуации много граней, но вкратце на бегу.
Если нет расписок в получении денег или переводов на карту, выставляете ему иск на взыскание арендной платы за полтора года. Человек жил и не платил, следовательно не было доходов для налоговой.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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  #<1 ... 1269127012711272
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