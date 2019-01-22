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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 01:36
Vadim V, если ничего нет кроме аудиозаписи - это вообще какой-то сказочный идиот. Он в какой стране себя возомнил? Он секшл харрасмент не шьет?
Додано: Сер 23 січ, 2019 06:34
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Можно много написать - у ситуации много граней, но вкратце на бегу.
Если нет расписок в получении денег или переводов на карту, выставляете ему иск на взыскание арендной платы за полтора года. Человек жил и не платил, следовательно не было доходов для налоговой.
В игноре всего одна обезьяна.
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