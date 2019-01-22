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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1269127012711272

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 209
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
33
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 01:36

Vadim V, если ничего нет кроме аудиозаписи - это вообще какой-то сказочный идиот. Он в какой стране себя возомнил? Он секшл харрасмент не шьет?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 06:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vadim V написав:Прошу совета сообщества?

Можно много написать - у ситуации много граней, но вкратце на бегу.
Если нет расписок в получении денег или переводов на карту, выставляете ему иск на взыскание арендной платы за полтора года. Человек жил и не платил, следовательно не было доходов для налоговой.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:27

  rjkz написав:Vadim V, если ничего нет кроме аудиозаписи - это вообще какой-то сказочный идиот. Он в какой стране себя возомнил? Он секшл харрасмент не шьет?

Есь договор аренды на год, который закончился в июне прошлого года.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:33

  Vlad442 написав:
  Vadim V написав:Прошу совета сообщества?

Можно много написать - у ситуации много граней, но вкратце на бегу.
Если нет расписок в получении денег или переводов на карту, выставляете ему иск на взыскание арендной платы за полтора года. Человек жил и не платил, следовательно не было доходов для налоговой.

:)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:02

Сдаю гараж, за аренду скидуют на карту(влом за 500грн переться за деньгами)Договоров никаких.Могут ли быть значительные траблы со стороны налоговой если заложит, хотя чесно говоря смысла не вижу.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:28

  Vadim V написав:Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?

Скажите, что в налоговую этого мало. Нужно ещё копии в Антикоррупционное бюро и прокуратуру и СБУ.
Настаивайте на иск сразу в Верховный суд.
Он несет х..ню и Вы не отставайте.
ПС. Опасно когда молча с обидой уходят.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:36

коллеги, а кто продолжает пользоваться услугами риэлторов? зачем? какой сейчас в этом смысл?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:37

  rjkz написав:Мда-а, времена были, а сейчас суперпупер ремонты за 350 баксов (и это дорого!) в новостроях.
Как вы думаете - к чему я это? :mrgreen:

Наверное к тому, что на рынок вывалила х...ева куча любителей поиграться в лордизм, не знающих термина амортизация. Записывающая весь предполагаемый доход в прибыль. Не понимая что такое простой, не сезон и тд.
Главная фишка ньюлендлордов, не учитывать в расчетах 3 - 4 года от момента инвестирования в котлован, до первого просмотра арендатором.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:39

  kingkongovets написав:коллеги, а кто продолжает пользоваться услугами риэлторов? зачем? какой сейчас в этом смысл?

Совкошлак почти весь через рыл.
т.к. рылы ГАРАНТИРУЮТ и ПРОВЕРЯЮТ.
Не верите? Спросите у любого продавца свокошлака.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:44

  UA написав:
  kingkongovets написав:коллеги, а кто продолжает пользоваться услугами риэлторов? зачем? какой сейчас в этом смысл?

Совкошлак почти весь через рыл.
т.к. рылы ГАРАНТИРУЮТ и ПРОВЕРЯЮТ.
Не верите? Спросите у любого продавца свокошлака.


да я про аренду
в жилой ессно своя специфика, но у меня после того как отказался от рылов кпд повысился в разы, толпы туристов и скрытых конкурентов перестали шляться на просмотры и отнимать время, интересно чем они помогают при аренде квартир?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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