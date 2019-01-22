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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 01:36
Vadim V, если ничего нет кроме аудиозаписи - это вообще какой-то сказочный идиот. Он в какой стране себя возомнил? Он секшл харрасмент не шьет?
Додано: Сер 23 січ, 2019 06:34
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Можно много написать - у ситуации много граней, но вкратце на бегу.
Если нет расписок в получении денег или переводов на карту, выставляете ему иск на взыскание арендной платы за полтора года. Человек жил и не платил, следовательно не было доходов для налоговой.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:27
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:33
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:02
Сдаю гараж, за аренду скидуют на карту(влом за 500грн переться за деньгами)Договоров никаких.Могут ли быть значительные траблы со стороны налоговой если заложит, хотя чесно говоря смысла не вижу.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:28
Скажите, что в налоговую этого мало. Нужно ещё копии в Антикоррупционное бюро и прокуратуру и СБУ.
Настаивайте на иск сразу в Верховный суд.
Он несет х..ню и Вы не отставайте.
ПС. Опасно когда молча с обидой уходят.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:36
коллеги, а кто продолжает пользоваться услугами риэлторов? зачем? какой сейчас в этом смысл?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:37
Наверное к тому, что на рынок вывалила х...ева куча любителей поиграться в лордизм, не знающих термина амортизация. Записывающая весь предполагаемый доход в прибыль. Не понимая что такое простой, не сезон и тд.
Главная фишка ньюлендлордов, не учитывать в расчетах 3 - 4 года от момента инвестирования в котлован, до первого просмотра арендатором.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:39
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:44
да я про аренду
в жилой ессно своя специфика, но у меня после того как отказался от рылов кпд повысился в разы, толпы туристов и скрытых конкурентов перестали шляться на просмотры и отнимать время, интересно чем они помогают при аренде квартир?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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