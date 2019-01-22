Додано: Сер 23 січ, 2019 12:01

_Mykola_ написав: UA написав: Жилая аренда в сегменте выше среднего, почти полностью через рыл.

У людей есть деньги, но мало времени. Жилая аренда в сегменте выше среднего, почти полностью через рыл.У людей есть деньги, но мало времени.

У людей часто мало желания искать самим.

Риэлторы блокируют и заспамливают сообщения от хозяев, очень часто просто воруют фотки с объявлений и выставляют как свои, а сообщение от хозяев любыми методами блокируют.

ИМХО. Лишнее звено в цепочке, которое паразитирует, удорожает и усложняет все процессы. У людей часто мало желания искать самим.Риэлторы блокируют и заспамливают сообщения от хозяев, очень часто просто воруют фотки с объявлений и выставляют как свои, а сообщение от хозяев любыми методами блокируют.ИМХО. Лишнее звено в цепочке, которое паразитирует, удорожает и усложняет все процессы.

так я спрашиваю как раз про хозяев - вам они действительно помогают? чем?фотки надо маркировать водяными знаками с контактным телефоном, шоп они потом не болтались годами по их сайтам и не вводили людей в заблуждение, когда они становятся неактуальнымия и на просмотрах запрещаю делать фото - хз где они в итоге всплывутзы: давно говорю шо риэлторство в таком виде как оно есть у нас сейчас - банальный рэкетэту деятельность необходимо лицензировать