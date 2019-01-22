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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1271127212731274>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 210
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
34
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:48

  UA написав:Наверное к тому, что на рынок вывалила х...ева куча любителей поиграться в лордизм, не знающих термина амортизация. Записывающая весь предполагаемый доход в прибыль. Не понимая что такое простой, не сезон и тд.
Главная фишка ньюлендлордов, не учитывать в расчетах 3 - 4 года от момента инвестирования в котлован, до первого просмотра арендатором.


золотые слова, плюсанул
кстати эти же ньюлендлорды неизбежно собьют рентабельность аренды до минимума, они полюбому будут нещадно демпинговать, дело времени - это как раз то о чем я спорил с академиком от аренды владом :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:50

  kingkongovets написав:да я про аренду
в жилой ессно своя специфика, но у меня после того как отказался от рылов кпд повысился в разы, толпы туристов и скрытых конкурентов перестали шляться на просмотры и отнимать время, интересно чем они помогают при аренде квартир?

Жилая аренда в сегменте выше среднего, почти полностью через рыл.
У людей есть деньги, но мало времени.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:57

  UA написав:Жилая аренда в сегменте выше среднего, почти полностью через рыл.
У людей есть деньги, но мало времени.

У людей часто мало желания искать самим.
Риэлторы блокируют и заспамливают сообщения от хозяев, очень часто просто воруют фотки с объявлений и выставляют как свои, а сообщение от хозяев любыми методами блокируют.
ИМХО. Лишнее звено в цепочке, которое паразитирует, удорожает и усложняет все процессы.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:58

  kingkongovets написав:
  UA написав:Наверное к тому, что на рынок вывалила х...ева куча любителей поиграться в лордизм, не знающих термина амортизация. Записывающая весь предполагаемый доход в прибыль. Не понимая что такое простой, не сезон и тд.
Главная фишка ньюлендлордов, не учитывать в расчетах 3 - 4 года от момента инвестирования в котлован, до первого просмотра арендатором.


золотые слова, плюсанул
кстати эти же ньюлендлорды неизбежно собьют рентабельность аренды до минимума, они полюбому будут нещадно демпинговать, дело времени - это как раз то о чем я спорил с академиком от аренды владом :mrgreen:

Самые слабонервные, уже сливают арендные хаты через 3 года от полученя права собственности (налоги).
Жду объяв на ОЛХ:
Продается готовый бизнес (лордизм) - 10 квартир в одном доме.
Гарантированные 10% годовых.
Продаю в связи с отбытием на Мальдивы))
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:01

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

_Mykola_ написав:
  UA написав:Жилая аренда в сегменте выше среднего, почти полностью через рыл.
У людей есть деньги, но мало времени.

У людей часто мало желания искать самим.
Риэлторы блокируют и заспамливают сообщения от хозяев, очень часто просто воруют фотки с объявлений и выставляют как свои, а сообщение от хозяев любыми методами блокируют.
ИМХО. Лишнее звено в цепочке, которое паразитирует, удорожает и усложняет все процессы.


так я спрашиваю как раз про хозяев - вам они действительно помогают? чем?
фотки надо маркировать водяными знаками с контактным телефоном, шоп они потом не болтались годами по их сайтам и не вводили людей в заблуждение, когда они становятся неактуальными
я и на просмотрах запрещаю делать фото - хз где они в итоге всплывут

зы: давно говорю шо риэлторство в таком виде как оно есть у нас сейчас - банальный рэкет
эту деятельность необходимо лицензировать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:25

  kingkongovets написав:зы: давно говорю шо риэлторство в таком виде как оно есть у нас сейчас - банальный рэкет
эту деятельность необходимо лицензировать

Похоже?
https://www.youtube.com/watch?v=YPTaRZXN_m8
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:30

  Vadim V написав:
  rjkz написав:Vadim V, если ничего нет кроме аудиозаписи - это вообще какой-то сказочный идиот. Он в какой стране себя возомнил? Он секшл харрасмент не шьет?

Есь договор аренды на год, который закончился в июне прошлого года.


Вариант номер раз - чувак пришел, заключили договор, поехал за вещами и больше Вы его не видели. Вариант номер два написал Влад - чувак вселился и ниразу не платил, "а я наивныя, кажный меня обмануть хочет" (из какого-то мультика).
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:32

  Bolt написав:Сдаю гараж, за аренду скидуют на карту(влом за 500грн переться за деньгами)Договоров никаких.Могут ли быть значительные траблы со стороны налоговой если заложит, хотя чесно говоря смысла не вижу.


Оно им нафик не выпало. Их и покрупней "рыба" не интересует.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:37

  UA написав:
  kingkongovets написав:зы: давно говорю шо риэлторство в таком виде как оно есть у нас сейчас - банальный рэкет
эту деятельность необходимо лицензировать

Похоже?
https://www.youtube.com/watch?v=YPTaRZXN_m8


вово, именно)
кстати была такая фишка во времена моей молодости, сам не попадался, но наслышан)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41

  UA написав:
  kingkongovets написав:коллеги, а кто продолжает пользоваться услугами риэлторов? зачем? какой сейчас в этом смысл?

Совкошлак почти весь через рыл.
т.к. рылы ГАРАНТИРУЮТ и ПРОВЕРЯЮТ.
Не верите? Спросите у любого продавца свокошлака.


Своих первых арендаторов я нашел сам, даже без инторнета - объява на подъезде "Сниму ТУТ", был январь 2009-го и аренда падала быстрей известного автоинструмента. Они прожили только 3 месяца (нечто похожее на ситуацию коллеги, описанную выше).
В случае с риелтором арендатор СРАЗУ и НАВСЕГДА теряет некую сумму и в его интересах, чтобы такие ситуации свершались как можно меньше. В моих интересах получить арендаторов, которые не хотят попасть на свежий воздух как можно дольше.
Ну и еще несколько аспектов.
rjkz
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