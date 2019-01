Додано: Сер 23 січ, 2019 11:48

UA написав: Наверное к тому, что на рынок вывалила х...ева куча любителей поиграться в лордизм, не знающих термина амортизация. Записывающая весь предполагаемый доход в прибыль. Не понимая что такое простой, не сезон и тд.

Главная фишка ньюлендлордов, не учитывать в расчетах 3 - 4 года от момента инвестирования в котлован, до первого просмотра арендатором.



золотые слова, плюсанул

кстати эти же ньюлендлорды неизбежно собьют рентабельность аренды до минимума, они полюбому будут нещадно демпинговать, дело времени - это как раз то о чем я спорил с академиком от аренды владом

