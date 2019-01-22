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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1271127212731274

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 210
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
34
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Самые слабонервные, уже сливают арендные хаты через 3 года от полученя права собственности (налоги).

несколько ссылок на подобный слив несложно бросить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:15

Сдаю квартиры через одного брокера. Работаем больше 7 лет. Отдаю ключи-он сам проводит просмотры. Мне просто лень бегать показывать, отвечать на звонки. Брокер сам пишет договор-вписывает все до табуретки, светильника. Кроме того помогал кое в чем за будущую комиссию - собирал шкаф, укреплял кровать деревянными брусками...

Есть знакомые, которые сдавали часть офиса в центре. Коллектив маленький, а процентов 70 можно сдать. Сдавали 2 года очень неактивно. Появился брокер снизили цену и сдали за пару недель.

Так что не всегда лишнее звено.
И при купле/продаже может быть полезен. По крайней мере что-то напомнить, правда не за те деньги.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:57

  Бывалый написав:Сдаю квартиры через одного брокера. Работаем больше 7 лет. Отдаю ключи-он сам проводит просмотры. Мне просто лень бегать показывать, отвечать на звонки. Брокер сам пишет договор-вписывает все до табуретки, светильника. Кроме того помогал кое в чем за будущую комиссию - собирал шкаф, укреплял кровать деревянными брусками...

Есть знакомые, которые сдавали часть офиса в центре. Коллектив маленький, а процентов 70 можно сдать. Сдавали 2 года очень неактивно. Появился брокер снизили цену и сдали за пару недель.

Так что не всегда лишнее звено.
И при купле/продаже может быть полезен. По крайней мере что-то напомнить, правда не за те деньги.


ну если лень - тогда да
за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?
про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите
я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами - это когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть
больше я таких ошибок не допускаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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