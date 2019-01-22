несколько ссылок на подобный слив несложно бросить?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
несколько ссылок на подобный слив несложно бросить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:15
Сдаю квартиры через одного брокера. Работаем больше 7 лет. Отдаю ключи-он сам проводит просмотры. Мне просто лень бегать показывать, отвечать на звонки. Брокер сам пишет договор-вписывает все до табуретки, светильника. Кроме того помогал кое в чем за будущую комиссию - собирал шкаф, укреплял кровать деревянными брусками...
Есть знакомые, которые сдавали часть офиса в центре. Коллектив маленький, а процентов 70 можно сдать. Сдавали 2 года очень неактивно. Появился брокер снизили цену и сдали за пару недель.
Так что не всегда лишнее звено.
И при купле/продаже может быть полезен. По крайней мере что-то напомнить, правда не за те деньги.
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:57
ну если лень - тогда да
за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?
про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите
я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами - это когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть
больше я таких ошибок не допускаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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