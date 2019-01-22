несколько ссылок на подобный слив несложно бросить?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
несколько ссылок на подобный слив несложно бросить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:15
Сдаю квартиры через одного брокера. Работаем больше 7 лет. Отдаю ключи-он сам проводит просмотры. Мне просто лень бегать показывать, отвечать на звонки. Брокер сам пишет договор-вписывает все до табуретки, светильника. Кроме того помогал кое в чем за будущую комиссию - собирал шкаф, укреплял кровать деревянными брусками...
Есть знакомые, которые сдавали часть офиса в центре. Коллектив маленький, а процентов 70 можно сдать. Сдавали 2 года очень неактивно. Появился брокер снизили цену и сдали за пару недель.
Так что не всегда лишнее звено.
И при купле/продаже может быть полезен. По крайней мере что-то напомнить, правда не за те деньги.
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:57
ну если лень - тогда да
за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?
про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите
я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть
больше я таких ошибок не допускаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:04
Я сдаю и продаю сам но практически все арендаторы приходят с рылами и покупатели тоже.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:19
Спасибо! огромное коллегам за моральную поддержку , а то я не много приуныл ...,жена в который раз понукает меня шо я добрый и доверчивый , а я отвечаю что тем не менее я продолжаю надеяться что г.ндонов среди людей меньшинство и им воздастся по делам их.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:20
на собственном опыте убедился шо арендаторы, которые находят вас сами - наиболее адекватные и четко знают чего хотят, а те кого рылы гоняют как хомячков по просмотрам в большинстве своем либо туристы и мечтатели, либо ваще непонятно кто, тратить на них время не имеет смысла
кстати и звонков на несколько порядков меньше, если в объяве указать шо с рылами не работаешь
но конечно надо тратиться на подъем объявлений - это да, рылы спамят и флудят своим мусором безбожно, думаю в общем объеме оригинальных объяв от собственников менее 10%
а больше всего выбешивает, когда они в своих объявах ставят цену ниже вашей - в принципе это и стало для меня последней каплей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:43
Пользуюсь, всегда. Один работает с организациями, поселяет их руководителей. Второй поселяет новую генерацию - иностранных студентов, кому интересно, расскажу, это такая жесть! мы, здесь на ветке, как динозавры по сравнению с ними ))
Нежилая - без риелторов, не нужны.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Может кто то поделиться опытом сдачи жилой в дорогом сегменте? Есть там какие то нюансы? Заранее очень спасибо
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