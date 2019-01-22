Додано: Сер 23 січ, 2019 17:20

Vadim V написав: Я сдаю и продаю сам но практически все арендаторы приходят с рылами и покупатели тоже. Я сдаю и продаю сам но практически все арендаторы приходят с рылами и покупатели тоже.

на собственном опыте убедился шо арендаторы, которые находят вас сами - наиболее адекватные и четко знают чего хотят, а те кого рылы гоняют как хомячков по просмотрам в большинстве своем либо туристы и мечтатели, либо ваще непонятно кто, тратить на них время не имеет смыслакстати и звонков на несколько порядков меньше, если в объяве указать шо с рылами не работаешьно конечно надо тратиться на подъем объявлений - это да, рылы спамят и флудят своим мусором безбожно, думаю в общем объеме оригинальных объяв от собственников менее 10%а больше всего выбешивает, когда они в своих объявах ставят цену ниже вашей - в принципе это и стало для меня последней каплей