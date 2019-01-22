|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:57
UA написав:
Самые слабонервные, уже сливают арендные хаты через 3 года от полученя права собственности (налоги).
несколько ссылок на подобный слив несложно бросить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10128
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:15
Сдаю квартиры через одного брокера. Работаем больше 7 лет. Отдаю ключи-он сам проводит просмотры. Мне просто лень бегать показывать, отвечать на звонки. Брокер сам пишет договор-вписывает все до табуретки, светильника. Кроме того помогал кое в чем за будущую комиссию - собирал шкаф, укреплял кровать деревянными брусками...
Есть знакомые, которые сдавали часть офиса в центре. Коллектив маленький, а процентов 70 можно сдать. Сдавали 2 года очень неактивно. Появился брокер снизили цену и сдали за пару недель.
Так что не всегда лишнее звено.
И при купле/продаже может быть полезен. По крайней мере что-то напомнить, правда не за те деньги.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:57
Бывалый написав:
Сдаю квартиры через одного брокера. Работаем больше 7 лет. Отдаю ключи-он сам проводит просмотры. Мне просто лень бегать показывать, отвечать на звонки. Брокер сам пишет договор-вписывает все до табуретки, светильника. Кроме того помогал кое в чем за будущую комиссию - собирал шкаф, укреплял кровать деревянными брусками...
Есть знакомые, которые сдавали часть офиса в центре. Коллектив маленький, а процентов 70 можно сдать. Сдавали 2 года очень неактивно. Появился брокер снизили цену и сдали за пару недель.
Так что не всегда лишнее звено.
И при купле/продаже может быть полезен. По крайней мере что-то напомнить, правда не за те деньги.
ну если лень - тогда да
за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?
про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите
я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть
больше я таких ошибок не допускаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5739
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:04
kingkongovets написав: _Mykola_ написав: UA написав:
Жилая аренда в сегменте выше среднего, почти полностью через рыл.
У людей есть деньги, но мало времени.
У людей часто мало желания искать самим.
Риэлторы блокируют и заспамливают сообщения от хозяев, очень часто просто воруют фотки с объявлений и выставляют как свои, а сообщение от хозяев любыми методами блокируют.
ИМХО. Лишнее звено в цепочке, которое паразитирует, удорожает и усложняет все процессы.
так я спрашиваю как раз про хозяев - вам они действительно помогают? чем?
фотки надо маркировать водяными знаками с контактным телефоном, шоп они потом не болтались годами по их сайтам и не вводили людей в заблуждение, когда они становятся неактуальными
я и на просмотрах запрещаю делать фото - хз где они в итоге всплывут
зы: давно говорю шо риэлторство в таком виде как оно есть у нас сейчас - банальный рэкет
эту деятельность необходимо лицензировать
Я сдаю и продаю сам но практически все арендаторы приходят с рылами и покупатели тоже.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:19
rjkz написав: Vadim V написав: rjkz написав:Vadim V
, если ничего нет кроме аудиозаписи - это вообще какой-то сказочный идиот. Он в какой стране себя возомнил? Он секшл харрасмент не шьет?
Есь договор аренды на год, который закончился в июне прошлого года.
Вариант номер раз - чувак пришел, заключили договор, поехал за вещами и больше Вы его не видели. Вариант номер два написал Влад - чувак вселился и ниразу не платил, "а я наивныя, кажный меня обмануть хочет" (из какого-то мультика).
Спасибо! огромное коллегам за моральную поддержку , а то я не много приуныл
...,жена в который раз понукает меня шо я добрый и доверчивый , а я отвечаю что тем не менее я продолжаю надеяться что г.ндонов среди людей меньшинство и им воздастся по делам их.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:20
Vadim V написав:
Я сдаю и продаю сам но практически все арендаторы приходят с рылами и покупатели тоже.
на собственном опыте убедился шо арендаторы, которые находят вас сами - наиболее адекватные и четко знают чего хотят, а те кого рылы гоняют как хомячков по просмотрам в большинстве своем либо туристы и мечтатели, либо ваще непонятно кто, тратить на них время не имеет смысла
кстати и звонков на несколько порядков меньше, если в объяве указать шо с рылами не работаешь
но конечно надо тратиться на подъем объявлений - это да, рылы спамят и флудят своим мусором безбожно, думаю в общем объеме оригинальных объяв от собственников менее 10%
а больше всего выбешивает, когда они в своих объявах ставят цену ниже вашей - в принципе это и стало для меня последней каплей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5739
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:43
kingkongovets написав:
коллеги, а кто продолжает пользоваться услугами риэлторов? зачем? какой сейчас в этом смысл?
Пользуюсь, всегда. Один работает с организациями, поселяет их руководителей. Второй поселяет новую генерацию - иностранных студентов, кому интересно, расскажу, это такая жесть! мы, здесь на ветке, как динозавры по сравнению с ними
))
Нежилая - без риелторов, не нужны.
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:47
Может кто то поделиться опытом сдачи жилой в дорогом сегменте
? Есть там какие то нюансы? Заранее очень спасибо
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:15
kingkongovets написав:
на собственном опыте убедился шо арендаторы, которые находят вас сами - наиболее адекватные
Vadim V написав:
Я сдаю и продаю сам но практически все арендаторы приходят с рылами и покупатели тоже.
и четко знают чего хотят, а те кого рылы гоняют как хомячков по просмотрам в большинстве своем либо туристы и мечтатели, либо ваще непонятно кто, тратить на них время не имеет смысла
кстати и звонков на несколько порядков меньше, если в объяве указать шо с рылами не работаешь
но конечно надо тратиться на подъем объявлений - это да, рылы спамят и флудят своим мусором безбожно, думаю в общем объеме оригинальных объяв от собственников менее 10%
а больше всего выбешивает, когда они в своих объявах ставят цену ниже вашей - в принципе это и стало для меня последней каплей
У меня было за мою не долгую двое , одни оказались не очень
другие нормальные, фифти.
п.с. тоесть, мне как арендодателю не было никакой разницы ни моральной ни материальной хто как вселился.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Сер 23 січ, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:18
vhata написав: kingkongovets написав:
коллеги, а кто продолжает пользоваться услугами риэлторов? зачем? какой сейчас в этом смысл?
Пользуюсь, всегда. Один работает с организациями, поселяет их руководителей. Второй поселяет новую генерацию - иностранных студентов, кому интересно,
расскажу, это такая жесть! мы, здесь на ветке, как динозавры по сравнению с ними
))
Нежилая - без риелторов, не нужны.
Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33926
|3762247
|
|
|0
|5141
|
|
|446
|174315
|
|