Бывалый написав: Сдаю квартиры через одного брокера. Работаем больше 7 лет. Отдаю ключи-он сам проводит просмотры. Мне просто лень бегать показывать, отвечать на звонки. Брокер сам пишет договор-вписывает все до табуретки, светильника. Кроме того помогал кое в чем за будущую комиссию - собирал шкаф, укреплял кровать деревянными брусками...



Есть знакомые, которые сдавали часть офиса в центре. Коллектив маленький, а процентов 70 можно сдать. Сдавали 2 года очень неактивно. Появился брокер снизили цену и сдали за пару недель.



Так что не всегда лишнее звено.

ну если лень - тогда да

за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?

про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите

я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть

