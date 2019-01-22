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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1272127312741275>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 210
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
34
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Самые слабонервные, уже сливают арендные хаты через 3 года от полученя права собственности (налоги).

несколько ссылок на подобный слив несложно бросить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:15

Сдаю квартиры через одного брокера. Работаем больше 7 лет. Отдаю ключи-он сам проводит просмотры. Мне просто лень бегать показывать, отвечать на звонки. Брокер сам пишет договор-вписывает все до табуретки, светильника. Кроме того помогал кое в чем за будущую комиссию - собирал шкаф, укреплял кровать деревянными брусками...

Есть знакомые, которые сдавали часть офиса в центре. Коллектив маленький, а процентов 70 можно сдать. Сдавали 2 года очень неактивно. Появился брокер снизили цену и сдали за пару недель.

Так что не всегда лишнее звено.
И при купле/продаже может быть полезен. По крайней мере что-то напомнить, правда не за те деньги.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:57

  Бывалый написав:Сдаю квартиры через одного брокера. Работаем больше 7 лет. Отдаю ключи-он сам проводит просмотры. Мне просто лень бегать показывать, отвечать на звонки. Брокер сам пишет договор-вписывает все до табуретки, светильника. Кроме того помогал кое в чем за будущую комиссию - собирал шкаф, укреплял кровать деревянными брусками...

Есть знакомые, которые сдавали часть офиса в центре. Коллектив маленький, а процентов 70 можно сдать. Сдавали 2 года очень неактивно. Появился брокер снизили цену и сдали за пару недель.

Так что не всегда лишнее звено.
И при купле/продаже может быть полезен. По крайней мере что-то напомнить, правда не за те деньги.


ну если лень - тогда да
за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?
про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите
я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть
больше я таких ошибок не допускаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:04

  kingkongovets написав:
_Mykola_ написав:
  UA написав:Жилая аренда в сегменте выше среднего, почти полностью через рыл.
У людей есть деньги, но мало времени.

У людей часто мало желания искать самим.
Риэлторы блокируют и заспамливают сообщения от хозяев, очень часто просто воруют фотки с объявлений и выставляют как свои, а сообщение от хозяев любыми методами блокируют.
ИМХО. Лишнее звено в цепочке, которое паразитирует, удорожает и усложняет все процессы.


так я спрашиваю как раз про хозяев - вам они действительно помогают? чем?
фотки надо маркировать водяными знаками с контактным телефоном, шоп они потом не болтались годами по их сайтам и не вводили людей в заблуждение, когда они становятся неактуальными
я и на просмотрах запрещаю делать фото - хз где они в итоге всплывут

зы: давно говорю шо риэлторство в таком виде как оно есть у нас сейчас - банальный рэкет
эту деятельность необходимо лицензировать

Я сдаю и продаю сам но практически все арендаторы приходят с рылами и покупатели тоже.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:19

  rjkz написав:
  Vadim V написав:
  rjkz написав:Vadim V, если ничего нет кроме аудиозаписи - это вообще какой-то сказочный идиот. Он в какой стране себя возомнил? Он секшл харрасмент не шьет?

Есь договор аренды на год, который закончился в июне прошлого года.


Вариант номер раз - чувак пришел, заключили договор, поехал за вещами и больше Вы его не видели. Вариант номер два написал Влад - чувак вселился и ниразу не платил, "а я наивныя, кажный меня обмануть хочет" (из какого-то мультика).

Спасибо! огромное коллегам за моральную поддержку , а то я не много приуныл :( ...,жена в который раз понукает меня шо я добрый и доверчивый , а я отвечаю что тем не менее я продолжаю надеяться что г.ндонов среди людей меньшинство и им воздастся по делам их.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:20

  Vadim V написав:Я сдаю и продаю сам но практически все арендаторы приходят с рылами и покупатели тоже.


на собственном опыте убедился шо арендаторы, которые находят вас сами - наиболее адекватные и четко знают чего хотят, а те кого рылы гоняют как хомячков по просмотрам в большинстве своем либо туристы и мечтатели, либо ваще непонятно кто, тратить на них время не имеет смысла
кстати и звонков на несколько порядков меньше, если в объяве указать шо с рылами не работаешь
но конечно надо тратиться на подъем объявлений - это да, рылы спамят и флудят своим мусором безбожно, думаю в общем объеме оригинальных объяв от собственников менее 10%
а больше всего выбешивает, когда они в своих объявах ставят цену ниже вашей - в принципе это и стало для меня последней каплей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:43

  kingkongovets написав:коллеги, а кто продолжает пользоваться услугами риэлторов? зачем? какой сейчас в этом смысл?

Пользуюсь, всегда. Один работает с организациями, поселяет их руководителей. Второй поселяет новую генерацию - иностранных студентов, кому интересно, расскажу, это такая жесть! мы, здесь на ветке, как динозавры по сравнению с ними :)))
Нежилая - без риелторов, не нужны.
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Может кто то поделиться опытом сдачи жилой в дорогом сегменте? Есть там какие то нюансы? Заранее очень спасибо :)
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:15

  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Я сдаю и продаю сам но практически все арендаторы приходят с рылами и покупатели тоже.


на собственном опыте убедился шо арендаторы, которые находят вас сами - наиболее адекватные и четко знают чего хотят, а те кого рылы гоняют как хомячков по просмотрам в большинстве своем либо туристы и мечтатели, либо ваще непонятно кто, тратить на них время не имеет смысла
кстати и звонков на несколько порядков меньше, если в объяве указать шо с рылами не работаешь
но конечно надо тратиться на подъем объявлений - это да, рылы спамят и флудят своим мусором безбожно, думаю в общем объеме оригинальных объяв от собственников менее 10%
а больше всего выбешивает, когда они в своих объявах ставят цену ниже вашей - в принципе это и стало для меня последней каплей

У меня было за мою не долгую двое , одни оказались не очень :evil: другие нормальные, фифти.
п.с. тоесть, мне как арендодателю не было никакой разницы ни моральной ни материальной хто как вселился.
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 23 січ, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:18

  vhata написав:
  kingkongovets написав:коллеги, а кто продолжает пользоваться услугами риэлторов? зачем? какой сейчас в этом смысл?

Пользуюсь, всегда. Один работает с организациями, поселяет их руководителей. Второй поселяет новую генерацию - иностранных студентов, кому интересно, расскажу, это такая жесть! мы, здесь на ветке, как динозавры по сравнению с ними :)))
Нежилая - без риелторов, не нужны.

Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом :)
Vadim V
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